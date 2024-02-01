Вместо отправки на передовую дронов и тепловизоров военкомы Киева используют их для поимки призывников

Нежелание украинских мужчин служить в родной армии компенсируется усилиями сотрудников территориальных центров комплектования, когда военкомы используют всю мощь современного высокотехнологичного оборудования, используя для поиска потенциальных призывников беспилотные аппараты и другие современные устройства. В ряде случаев сотрудники ТЦК не гнушаются открытым нарушением украинского законодательства, просто проникая в дома, где может находиться так называемый уклонист.





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Но на этом список исчерпывающих методов не ограничивается. В отдельных случаях для поимки невольных кандидатов для отправки на передовые позиции под условное Работино или Авдеевку, используются облавы и даже временные блок-посты, когда асфальтовое шоссе перегораживается, а все остановленные машины досматриваются, а мужчины принудительно забираются в местные отделения военкоматов.

Но самый «высокотехнологичный подход» – это использование беспилотников и даже тепловизоров, когда закупленные на деньги украинских граждан устройства используются не против ВС России, а против своих же граждан в глубоком тылу, как это делается в Киевском регионе.

Дело дошло до того, что некоторые местные мужчины убегают из домов, чтобы в близлежащем лесу или лесопосадке соорудить временное убежище в виде землянки. Но часто такие способы не помогают, пишет ТАСС.

В больших потерях на передовой виноват главком ВСУ Валерий Залужный. Такого мнения придерживается бывший народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*. По словам экс-депутата, неправильные решения привели к полной потере 10 полноценных ударных бригад вместе с личным составом и механизированной техникой, переданную Западом в больших количествах.





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* – внесен в список террористов и экстремистов

