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Экс-генерал Кривонос: На украинские позиции сотнями прилетают "Ланцеты"
На все небо противодронную сетку-рабицу не натянешь, как не старайся

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   Пока Украина смиренно ждёт развязки внутренне-политической борьбы за океаном, где помимо внутренних споров демократов и республиканцев по важному вопросу миграции, нет общих точек соприкосновения, на внешней арене замаячил очередной виток обострения на Ближнем Востоке, где неизвестный дрон ударил по американской базе Tower 22. Как в такой ситуации добиться внимания к тяжелому положению украинской армии на передовой линии против российской стороны, способной качественно переломить ситуацию в свою сторону своими же силами? Об опасной способности Москвы, не прибегая ко внешней помощи наладить собственное производство ударных дронов повышенного огневого могущества порассуждал эксперт и бывший генерал военного спецназа Сергей Кривонос. Своим мнением бывший высокопоставленный военнослужащий ВСУ поделился в эфире ютьюб-проекта «Фабрика Новостей».


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Источник фото: Дзен-канал "SFERA — Pro Технологии"


   По мнению высшего офицера повышенные усилия оборонной промышленности россиян позволили военным «не стесняться» в объемах огня, отправляя в ежедневные рейды на украинские передние позиции сотни различных ударных дронов. Согласно внутренней информации, озвученной Сергеем Кривоносом, в последние из дней, на блиндажи и пулеметные гнезда ВСУ обрушиваются до сотни «Ланцетов» и сходных по воздействию иных БПЛА.


Кадры боевой работы "Ланцета". Источник фото: Военное обозрение


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   Такой накал борьбы на переднем крае не оставляет никакого иного выбора для украинского Генштаба, как сидеть и ждать, но ни в коем случае не переправляться через Днепр, боясь потерять окончательно все свои наступательные возможности, резюмировал Кривонос. И словно этого мало, Россия кратно нарастила свои атаки с помощью управляемых бомб ФАБ-500, «терраморфирующих» украинские окопы до неузнаваемости.

#ланцет #сергей кривонос #генерал кривонос
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