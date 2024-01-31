На все небо противодронную сетку-рабицу не натянешь, как не старайся

Пока Украина смиренно ждёт развязки внутренне-политической борьбы за океаном, где помимо внутренних споров демократов и республиканцев по важному вопросу миграции, нет общих точек соприкосновения, на внешней арене замаячил очередной виток обострения на Ближнем Востоке, где неизвестный дрон ударил по американской базе Tower 22. Как в такой ситуации добиться внимания к тяжелому положению украинской армии на передовой линии против российской стороны, способной качественно переломить ситуацию в свою сторону своими же силами? Об опасной способности Москвы, не прибегая ко внешней помощи наладить собственное производство ударных дронов повышенного огневого могущества порассуждал эксперт и бывший генерал военного спецназа Сергей Кривонос. Своим мнением бывший высокопоставленный военнослужащий ВСУ поделился в эфире ютьюб-проекта «Фабрика Новостей».





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Источник фото: Дзен-канал "SFERA — Pro Технологии"







По мнению высшего офицера повышенные усилия оборонной промышленности россиян позволили военным «не стесняться» в объемах огня, отправляя в ежедневные рейды на украинские передние позиции сотни различных ударных дронов. Согласно внутренней информации, озвученной Сергеем Кривоносом, в последние из дней, на блиндажи и пулеметные гнезда ВСУ обрушиваются до сотни «Ланцетов» и сходных по воздействию иных БПЛА.





Кадры боевой работы "Ланцета". Источник фото: Военное обозрение







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Такой накал борьбы на переднем крае не оставляет никакого иного выбора для украинского Генштаба, как сидеть и ждать, но ни в коем случае не переправляться через Днепр, боясь потерять окончательно все свои наступательные возможности, резюмировал Кривонос. И словно этого мало, Россия кратно нарастила свои атаки с помощью управляемых бомб ФАБ-500, «терраморфирующих» украинские окопы до неузнаваемости.