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Politico: Байден рассматривает несколько вариантов ответных действий на атаку на базу США в Иордании
По словам источника, кому-то на Ближнем Востоке этой зимой будет "очень жарко"

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   Текущий руководитель Белого дома Джо Байден отдал распоряжение предоставить ему несколько вариантов ответных действий на атаку военной базы США в районе иордано-сирийской границы, где по результату нападения неустановленного ударного дрона со стороны проиранских отрядов, как их назвали в вашингтонской администрации, последовали потери среди американских военных. О том, что Байден в глубоких раздумьях, что нужно сделать на Ближнем Востоке, дабы авторитет США остался непоколебим, пишет издание Politico, имеющее осведомленных информаторов окружении Джо Байдена.

   Прямо сейчас в крупных аналитических центрах, непосредственно аффилированных с президентским окружением, идёт активный «мозговой штурм», чтобы в ближайшее время представить свою шефу в Овальном кабинете несколько вариантов военного воздействия на «виновников нападения». Поручение разработать ответные меры действующий президент отдал после атаки, произошедшей на выходные, подчеркивает издание.

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Источник фото: ТВЦ


   По ряду анонимных утверждений, в Пентагоне склоняются от атак по надводным силам исламской республики в Персидском заливе, до сухопутного ударного воздействия на силы иранских военных, расположенных на территории Сирии или Ирака.

   И если Байден проявит решимость и примет положительное решение, то «ответа» не придется долго ждать, как и ударного воздействия, подчеркнули осведомленные внутренней кухней Белого дома источники.

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   По официальным данным атакованная в зоне сирийско-иорданской границы американская военная база рядом с лагерем беженцев получила удар неизвестным БПЛА, который военные США перепутали с дружественным дроном, летевшим с разведывательного задания. После атаки ранения получили как минимум 34 бойца US Army.

#джо байден #сша и иран #ближневосточный кризис #атака на базу tower 22
Источник: politico.com
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