Возросшая производительность российского ОПК не на шутку опечалила экс-генерала ВСУ

Украинская армия в самое ближайшее время получит так называемые бомборакеты GLSDB, но эта новость не впечатлила отставного генерала спецназа Сергея Кривоноса, заявившего, что на каждый окоп ВСУ российская сторона может ответить и отвечает одной управляемой бомбой ФАБ-500, чья разрушительная мощь сводит на нет все усилия киевского командования добиться результатов рядом с Днепром. «Всё что мы видим, так это «выравнивание» земного ландшафта после прилёта высокоточных российских бомб», заявил экс-генерал.





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Источник фото: Московский комсомолец





Как только один дальнобойный «самонаводящийся» снаряд прилетел, старые окопы разрушаются до основания, после чего вырытое укрепление не функциональное. Для этого его нужно полностью расчистить и восстановить, то есть провести полный спектр работ с самого начала, что отнимает критически много времени. Ведь за недавним налётом может последовать следующий прилёт, до которого проходят буквально часы. Где тогда прятаться украинским солдатам и офицерам, если они не успели снова «закопаться»? Риторически вопрошает бывший командующий.









Генерал Кривонос. Источник фото: Телеграм





Вместе с тем идея о масштабном десанте через широкую водную преграду, коей по сути является река Днепр, не покидает украинское командование. Но дальше смелых фантазий, идея не сдвигается. Беспилотники и артиллерия делает подобный замысел в ближайшем будущем полностью бесперспективным. А переброска так называемых малых пехотных групп превращает всю затею в бессмысленное сжигание личного состава.

Своим виденьем на ход российской СВО Кривонос поделился в интернет-студии ютьюб-проекта «Фабрика новостей».

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Вместе с тем высокие потери есть не только среди украинских пехотных подразделений. Так журнал Military Watch Magazine рассказал, что «элитные» танки Leopard 2, переданные танковой коалицией западных стран украинскому Генштабу, оказались не удел, будучи неспособные вести наступательные действия против прекрасно подготовленного оппонента.