24 месяца ожиданий для Киева могут быть фатальными и "бесконечно" долгими

Украинскому государству следует подождать не меньше 24 месяцев, прежде чем военная промышленность Европы выйдет на должный уровень своей производительности: запустить тяжелый маховик военного производства не так легко и быстро, как хотели быть надеяться в Киеве. Поэтому последнему стоит быть терпеливее и осторожней в своей критике западных союзников, по объективным причинам не способных обеспечить необходимым количеством вооружения, в частности должным количеством боеприпасов. О том, почему украинская армия испытывает дефицит западных военных технологий и иной новой амуниции, решили озвучить в публикации Financial Times от обозревателя издания Элизабет Броу.

Журналистка считает, что члены НАТО среди стран Европы вложили в производство военных продуктов на 25% больше, чем в 2022 году. Но тормозит производство не это – современная молодёжь не спешит встать за станки или за установки сварочных аппаратов: ей интересны другие специальности и профессии. Поэтому на Западе так не хватает опытных электромонтеров, сварщиков и иной квалифицированной рабочей силы.

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Источник фото: Военное обозрение





А ведь пожилые сотрудники не вечны, сокрушается один из анонимно опрошенных менеджеров оборонного предприятия ЕС, большинство из них хотят уйти на пенсию, а не увеличенный рабочий день, распространяющийся на выходные. А молодых людей к танкам и снарядам не заманишь даже сладким пряником, жалуется другой управленец.

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По словам исследовательницы, для удовлетворения возросших запросов украинской армии, необходимо подождать 2 года. И тогда последняя будет оснащена не хуже своих российских коллег, резюмировала Броу.