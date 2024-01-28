Так драгоценные специалисты становятся обыкновенной штурмовой пехотой

Журналист и волонтер Юрий Бутусов сообщил в одной из соцсетей о крайне бедственном положении украинской армии, в которой для компенсации своих чувствительных потерь вынуждены жертвовать сверхопытными и квалифицированными техническими специалистами, отправляя в бессмысленные пехотные штурмы «невероятного» уровня операторов ударных БПЛА.

Так, Бутусов отчитался, что во время последнего такого натиска на передовые позиции ВС России «навечно» в наших сердцах остались два оператора дронов, бывшие флагманами высокоточных операций малой беспилотной авиации.

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Источник фото: Телеграм

Причем в атаку на бывший украинский наблюдательный пункт командиры ВСУ отправили своих людей, прекрасно зная, что образовавшиеся развалины не имеют никакой пользы для Украины, даже на мелком тактическом уровне, с горечью сообщил известный корреспондент. И тут уже не приходится удивляться, что в атаке на российские окопы и блиндажи малая пехотная группа отправилась без поддержки своей артиллерии и бронированных отрядов усиления, по своей сути, просто угодив в ловушку, без всякой на то пользы и дальнейших наступательных перспектив.

И с каждым новым днем таких бессмысленных «замещений вакансий» полевого штурмовика в рядах ВСУ всё больше и больше. Где набраться столько ветеранов БПЛА-движения, если украинские генералы не ценят их, драматически вопрошает известный волонтер. А ведь впереди ситуация для украинского Генштаба не блещет «просветами» в рамках будущего масштабного наступления армии России. А ресурсов всё меньше и меньше.

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Причем, по ряду источников, в некоторых украинских подразделениях автоматы в руки дают уже и артиллеристам, оставшихся без своих пушек и гаубиц в результате точных прилетов российских дронов и снарядов – а абсолютно любой специалист ствольной артиллерии готовится на протяжении долгого времени, и «пушкаря» из простого мобилизованного не подготовишь за «2-3 месяца», в особенности если такому специалисту дать управиться с иностранным вооружением, например американской гаубицей M777.