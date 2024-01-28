Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Бутусов: В ВСУ операторам БПЛА вручают автомат и отправляют "на штурмовку" российских позиций
Так драгоценные специалисты становятся обыкновенной штурмовой пехотой

реклама

   Журналист и волонтер Юрий Бутусов сообщил в одной из соцсетей о крайне бедственном положении украинской армии, в которой для компенсации своих чувствительных потерь вынуждены жертвовать сверхопытными и квалифицированными техническими специалистами, отправляя в бессмысленные пехотные штурмы «невероятного» уровня операторов ударных БПЛА.

Так, Бутусов отчитался, что во время последнего такого натиска на передовые позиции ВС России «навечно» в наших сердцах остались два оператора дронов, бывшие флагманами высокоточных операций малой беспилотной авиации.

реклама

Источник фото: Телеграм

   Причем в атаку на бывший украинский наблюдательный пункт командиры ВСУ отправили своих людей, прекрасно зная, что образовавшиеся развалины не имеют никакой пользы для Украины, даже на мелком тактическом уровне, с горечью сообщил известный корреспондент. И тут уже не приходится удивляться, что в атаке на российские окопы и блиндажи малая пехотная группа отправилась без поддержки своей артиллерии и бронированных отрядов усиления, по своей сути, просто угодив в ловушку, без всякой на то пользы и дальнейших наступательных перспектив.

   И с каждым новым днем таких бессмысленных «замещений вакансий» полевого штурмовика в рядах ВСУ всё больше и больше. Где набраться столько ветеранов БПЛА-движения, если украинские генералы не ценят их, драматически вопрошает известный волонтер. А ведь впереди ситуация для украинского Генштаба не блещет «просветами» в рамках будущего масштабного наступления армии России. А ресурсов всё меньше и меньше.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Причем, по ряду источников, в некоторых украинских подразделениях автоматы в руки дают уже и артиллеристам, оставшихся без своих пушек и гаубиц в результате точных прилетов российских дронов и снарядов – а абсолютно любой специалист ствольной артиллерии готовится на протяжении долгого времени, и «пушкаря» из простого мобилизованного не подготовишь за «2-3 месяца», в особенности если такому специалисту дать управиться с иностранным вооружением, например американской гаубицей M777.

#бутусов #операторы бпла на передовой
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
6
На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
1
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
14
MSI дарит новую "Like a Dragon" покупателям материнских плат серии Z790
+
Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
21
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
2
Крупнейшая в мире солнечная аккумуляторная система заработала на полную мощность
2
В Свердловской области построят завод технического кремния для микроэлектроники
2
В TikTok появятся 30-минутные ролики, что усилит его конкуренцию с YouTube
+
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
1
Китайские вездеходы в зоне СВО оснастили генераторами дыма и защитными "Мангалами" против дронов
+
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
+
Автор средневековой стратегии Manor Lords удивлён её успехом
+
Во время полёта разведывательный вертолёт Nasa Ingenuity потерял на сутки связь с марсоходом
+
Военкоры показали «кладбище танков» ВСУ в Запорожской области и выгоревший дотла Challenger 2
+
GTA 5 по-прежнему пользуется огромным успехом в Австралии и Новой Зеландии
+
CDPR проинформировала про «альтернативную» концовку Cyberpunk: Edgerunners
+
США планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании
+
Шойгу подвёл итоги 2023 года по наращиванию военного производства и поставил новые задачи ОПК
2
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 551.23 WHQL
1

Популярные статьи

Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
160
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
1
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
29
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
16
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
1
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
4
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
6
Ученые нашли доказательство существования темной материи
7
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
11
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
+

Сейчас обсуждают

Олег Лебовски
20:07
Дональд Туск проводит более жёсткую политику по отношению к своим политическим оппонентам
Александр Еремеев
20:06
Всем привет! Отсутствие разгона на H610 - это шляпа. Всё зависит от процессора. У меня i9-12900KF ES2. Разгоняется простым выставлением множителя 50 до 5Ghz. По возился с настройками, и 9800+ попугаев...
ASRock разрешит разгон заблокированных процессоров Intel Alder Lake на платах H670, B660 и H610
Андрей Терурецки
19:53
Опередил ))
Apple открывает NFC-чип iPhone для сторонних приложений в ЕС альтернативных платежей
Jo-Jo
19:53
Всё правильно. Москвич за 3 лимона, вот верх совершенства, берем только его!
AMD расширяет поддержку Linux новым драйвером Ryzen AI
daem0ns
19:49
дурачёк, ты пошто до сих пор не на могилизации?? а ну геть, кастрюлеголовый LOL
Для доминирования в Черном море Украина делает акцент на производстве подводных беспилотников
daem0ns
19:48
ничего не выйдет.. древние укры владели секретными технологиями и телекинезом, а нынешние скакуасы всё полимеры просрали, и теперь могут только на мандане скакать LOL
Для доминирования в Черном море Украина делает акцент на производстве подводных беспилотников
deema35
19:42
версия танка Т-32 — Т-832. Она была создана в сотрудничестве с кинофраншизой “Терминатор-2” А каким боком там Терминатор-2?
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
daem0ns
19:32
....проехать на одном заряде до 160 километров.... Как тебе такое Илон Муск ???? оказывается, в пиндостане танки ездили на батарейках!!!!! каждый день "пейсателей" всё больше, а качество "пейсания"...
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
22870
19:28
> До сих пор закон об авторском праве ни разу не использовался для уничтожения моделей искусственного интеллекта, но OpenAI не стоит обольщаться на этот счет. А если посмотреть чуть шире? Уничтожение ...
Сможет ли The New York Times уничтожить ChatGPT
Игорь Глущенко
19:24
КАКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ,АВТОР,ЧТО ЗА БРЕД...?
Для доминирования в Черном море Украина делает акцент на производстве подводных беспилотников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем