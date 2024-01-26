Круглогодичная мобильность с какой-никакой защитой всё же лучше чем передвижение на своих двоих

Генератор дыма и противодронная защита, вместе с маскировочной сетью, были замечены на передовых позициях в составе комплекта прекрасно зарекомендовавших себя китайских вездеходов. Речь идёт о квадроциклах серии Desertcross от фирмы ODES Industry, расположенной в китайском Шаньдуне. Компания славится выпуском легких транспортных средств и двигателей к ним в спортивных вариациях. А мобильность, на которую можно рассчитывать в любое время года, это то самое, что так нужно любой армии, независимо где она находится: под условным Работино или в урбанизированной Авдеевке. В общем везде, где есть глубокие лужи и непролазная грязь, для мощных квадроциклов найдется работа по своему самому главному профилю.

реклама

Цена на базовый вариант от официального представителя стартует от 2,5 млн.рублей.

Источник фото: aodesf7.ru



К тому же, кому, как не высокомобильному транспортному средству, заниматься оперативной перевозкой ящиков с боеприпасами за очень «быстро и дешево»? Да и не стоит забывать, что транспортировка малых десантных групп или эвакуация раненых бойцов силами отрядов на квадроциклах будет куда стремительней и безопасней, чем на своих двоих.

Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"



Desertcross 1000-3 представляет собой четырехколесное средство высокой проходимости с общей массой в 1040 килограмм с возможной транспортировкой грузов в половину меньше, чем собственный вес и с возможностью транспортировки прицепа с максимальной массой в 300 кг.

Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Последнее обновление в виде защитных каркасов по типу «Мангалов» и генераторов дыма, способно пусть не на 100%, но существенно увеличить стойкость и выживаемость, как экипажей, так и быстроходной внедорожной техники.