Теперь передача целых украинских БПЛА с интересными характеристиками в руки российских инженеров пойдет куда быстрее

Росгвардеец под запись обезвредил украинский дрон передовым российским противодронным ружьем с воинственным названием «Выжигатель». Считается, что была «премьера». Причем оснащение таким портативным оборудованием РЭБ сейчас не роскошь, а насущная необходимость. Передовая с обеих сторон перенасыщена различными БПЛА, выполненных как в виде классических самолетных схем, так и в виде портативных квадрокоптеров или FPV-дронов. И от всех из них может исходить опасность. Поэтому с появлением на вооружении новых средств перехвата беспилотных аппаратов оппонента, жизнь групп российских бойцов вблизи передовых позиций будет куда безопасней.

О том что это так, можно судить по первому документальному использованию противодронового ружья «Выжигатель». Последнее благодаря мобильности и практически «невесомости», позволило бойцу во время захвата украинской «птички» ловко управляться одной рукой, а другой держать работающую радиостанцию.

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Источник фото: Росгвардия





Что интересно, во время боевой работы был перехвачен дрон, замаскированный под парящего орла. Но вместо желания «поохотиться», в него была вмонтирована камера с высоким разрешением. Теперь такая птица во всех смыслах, будет служить в рядах российских силовиков.









А сейчас объясним по какому принципу работает стандартный противодронный аппарат. Внутри устройства спрятана антенна с активным излучателем, который своим направленным действием воздействует на беспилотник противника рядом базовых частот, заставляющих перегружаться каналы управления, сигналы от спутников и сетевое оборудование для прямопотоковой передачи видео. После чего обычно «слепой» и «глухой» дрон, если модель продвинутая, возвращается на базу, а если обычная – в удачном случае садится рядом с оператором или разбивается, упав с высоты.

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Остальные характеристики передового ружья, по понятным причинам – разглашению не подлежат.