Время трудных решений пришло, когда его никто не ждал

Гражданские самолеты линейки Boeing 737 MAX теперь будут выпускаться в гораздо меньшем количестве. Такое решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США после серии инцидентов с лайнерами компании Boeing. Но главным спусковым крючком к ограничивающим мерам, стал случай с самолётом американского авиаперевозчика Alaska Airlines, во время полета которого со своих крепежных соединений без помощи внешней силы отлетел тяжелый люк, вызвав тем самым разгерметизацию пассажирского салона. Соответствующий документ, касающийся будущего сворачивания производства на некоторую степень, опубликовало FAA за авторством своего руководителя Майка Уитакера. С заявлением можно ознакомиться на официальном портале госведомства.





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Источник фото: Франс24





Как прямо заявил высокопоставленный авиационный функционер, пусть руководство Boeing даже не надеется увеличить производство самолётов Boeing 737 MAX или же построить дополнительные линии для их изготовления. Такое решение в госструктуре удовлетворено не будет, заявил чиновник.

Прямо сейчас идёт масштабная проверка и диагностическое обслуживание MAX- 9, которые сейчас находятся на своеобразном «карантине», выведенные из эксплуатации до «лучших времен». Как только комиссии завершат работы, самолёты могут быть опять допущены до полетов. Но будет это сделано явно не в текущем месяце.





Тот самый кадр. Источник фото: IXBT.com







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Триггером для масштабных проверок стал недавний случай с пассажирским бортом Boeing 737 MAX-9 внутреннего рейса, когда на многокилометровой высоте у самолета в фюзеляже образовалось отверстие, а обескураженные граждане вынуждены были наблюдать звездное небо через новое «окно».