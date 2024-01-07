Стало ли это следствием недостатка скотча и синей изоленты, сейчас стараются выяснить

Рейс Boeing 737 Max 9 в американском штате Орегон был вынужден экстренно завершиться в минувшую пятницу. ЧП произошло из-за того, что во время полёта на больших высотах многострадальный пассажирский лайнер лишился одного из иллюминаторов, а в корпусе образовалась щель размером с холодильник, как заявил один из летевших пассажиров злосчастного рейса.

После инцидента федеральное управление гражданской авиации приняло вполне логичное заявление о проведении проверок. Причем должна быть проверена как минимум 171 единица подобной конфигурации воздушных аппаратов.

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Источник фото: cnbc.com

Сама неприятная история приключилась на высоте около 5000 метров, а благодаря разгерметизации салона и появившемуся отверстию, 177 пассажиров вполне вынужденно наблюдали «прекрасное» ночное небо с ярко мигающими звездами.

Вместе с тем в офисе оператора гражданского судна Alaska Airlines заявили, что никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Сам полет продлился около получаса и закончился там же, где и начался, когда командир воздушного судна принял оправданное решение вернуться в аэропорт места вылета.

К расследованию «внеплановой» разгерметизации присоединился Американский национальный совет по безопасности на транспорте. На фоне неординарного случая ожидаемо полёты Boeing 737 MAX 9 по всему миру стали отменяться «до выяснения причин».

Источник фото: BBC.com





Вместе с тем это далеко не первая история с ярко выраженным негативным оттенком: до этого лайнер «неправильно» работал то от неисправного программного обеспечения, в частности системы автоматизированного пилотирования MCAS, то от самовольного ослабления болта в системах управления рулем направления. А со временем получил и сомнительный титул, как «самый тщательно изученный транспортный самолет в истории».

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Компания-изготовитель заявила, что всего выпущено около 1300 самолётов данной модельной линейки.