Кажется для американской компании китайский аутсорсинг совсем не за горами

Не прошло и недели, как очередная неполадка, возникшая прямо в полете с американским самолётом, вызвала беспокойство экипажа и заставило первый принять решение о вынужденной посадке. Ситуация произошла в Японии, когда обычный внутренний рейс так и не был завершен из-за того, как фронтальная часть кабины в области окна покрылась заметной трещиной. После обнаружения визуального дефекта капитан воздушного судна Boeing 737-800 принял направление на обратный курс и безопасно приземлился в аэропорте вылета.

Сообщается, что речь идёт о так называемом рейсе 1182, когда борт перевозчика All Nippon Airways направился в воздушную гавань Тояма из Саппорп-Нью-Читосе. Расстояние между двумя аэродромами составляет 1100 километров. Но во время полёта непревзойденная бдительность экипажа позволила заметить деформационную трещину в стеклянном окне верхнего слоя. Дефект был обнаружен в кабине пилота, рассказали в Fox News.

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Источник фото: jetpartner.pl







Сотрудник японской компании после прокомментировал ЧП, рассказав, что рейс без сложностей вернулся назад, а повреждение внешнего слоя никоим образом не повлияло на способность управлять пассажирским лайнером и безопасность 59 человек, находившихся в салоне самолёта.

Вместе с тем 5 января куда мене комфортно проходил обычный полёт 737 MAX 9 фирмы Alaska Airlines, когда в обшивке образовалось «дополнительное» окно, а пассажиры были вынуждены наблюдать звёздное небо.

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Подобные происшествия никак не добавляют финансовой устойчивости всей компании Boeing и вынуждают последнюю запрещать использование своих воздушных машин до выяснения всех деталей инцидентов, тем самым уменьшая желание будущих потенциальных покупателей сделать свой выбор в пользу американской компании.