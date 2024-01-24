Будущее уже наступило – следующий шаг: массовое внедрение "Ронина"

Российский ОПК последнее время не перестает удивлять и представил турель «Шторм-1». О новинке рассказал создатель концепции турельной установки Роман Радзевич в беседе с «Армейским стандартом».

Сама модель обладает универсальностью, когда на платформу можно установить практически все разновидности пулемета Калашникова – ПКМ, ПКП и ПКТ, после чего управлять наведением и стрельбой из автоматического оружия посредством дистанционного управления. Последнее подразумевает под собой проводной режим или более современное радиоуправление. Причем последний вариант предусматривает возможность управления с расстояния в 0,8 километра.

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Источник фото: ТГ-канал "Лина Корсак"







Так как противник может находиться далеко или близко от установки, «из коробки» дистанционный модуль может варьировать темп стрельбы трех степеней: медленный, обычный и быстрый. Первый хорош, если оппонент замечен на дальних подступах, а последний, если соперник подобрался слишком близко. В последнем варианте можно воспользоваться функцией ускоренного наведения.

Стрелковый комплекс изначально настроен на мобильность – в разобранном состоянии с его переноской может справиться пара бойцов, для чего один из них переносит бронированный экран, а другой боец берет треногу, на которой собирается вся конструкция. Так же в комплект входят ПДУ в виде джойстика, спусковое устройство и дисплей, передающий видеоизображение с фиксирующей местность камеры.

Самая главная функция новинки, по словам изобретателя Радзевича, это создание безопасности и комфорта для военнослужащих. Ведь теперь можно отрыть теплый и глубокий блиндаж вдали от наблюдателей с сопредельной стороны и вести более точную стрельбу «без отдачи» в относительно спокойной обстановке. Сам стрелковый комплекс уже прошел испытания «в поле».

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Интеграция Шторм-1 с «Ронином» превращает обе новинки в «суперсистему».