Интеграция со "Штормом-1" наступление того самого будущего в виде полностью автоматизированной турели из фильма "Чужие"

«Ронин» – новая оптическая система наблюдения, разработанная специально для обнаружения снайперов и диверсионных отрядов в зоне боевых действий. О создании наблюдательного комплекса, способного с высокой точностью выстраивать и измерять географические координаты до наблюдаемого объекта, рассказал ТАСС, журналисты которого пообщались с создателями системы из конструкторской организации «Талламхо».

Само устройство представляет собой 25-сантиметровый гаджет, внешне похожий на планшет с интегрированной платой, способной принимать и интерпретировать поступающие оптические сигналы. Питание поступает через комплектный блок. Сканирование происходит в режиме инфракрасного излучения.

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Источник фото: Российская газета





По словам технических специалистов, создавших систему, функциональность разработки многогранна. «Ронин» может работать по основному своему назначению, вычисляя координаты наблюдаемого объекта без привязки к окружающей местности; вычислять оптические системы наблюдения оппонента, не исключая пассивные излучатели; и наконец третий режим автонаведения, когда расширяя функциональность второго варианта, весь комплекс подключается ко внешней оружейной платформе, после всего вся «суперсистема» переходит в режим автоматического наведения и открытия огня.

После февраля 2024 года ожидается появление «Ронина» на передовой.

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Предположительно, идеальным компаньоном для Ронина может послужить система дистанционного управления различными версиями пулемета Калашникова – универсальная турель «Шторм-1».