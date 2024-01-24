Теперь для ВСУ будет ночью так же страшно, как и днем

Беспилотные аппараты с тепловизионной камерой и бесшумным режимом работы получат российские бойцы на передовой в зоне СВО. Партию, состоящую из десяти новейших разведывательных БПЛА, отправили власти Калининградской области. Прямо сейчас рядом с ЛБС отечественные операторы-дроноводы повышают свою квалификацию и осваивают перспективный летательный аппарат. Такие новости сообщил руководитель калининградского региона Антон Алиханов в личном ТГ-канале.





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Источник фото: ТГ-канал "Антон Андреевич"







Областной чиновник рассказал, что новый дрон относится к классу беспилотников вертолетного типа и предназначен для высотного патрулирования местности. Максимальный воздушный потолок передовой «птички» составляет 5000 метров, а время фактической работы не менее 180 минут с дальностью полета до 200 километров.

В качестве технической начинки губернатор Алиханов озвучил, что все БЛА серии оснащены тепловизором и издают очень малый шум во время полета – поэтому ночью военнослужащие ВСУ даже не услышат и не узнают, что все их действия отслеживаются в режиме реального времени и передаются «куда надо», резюмировал функционер.

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Известно, что в России создают дешевый аналог «Герани», предназначенный для работы в прифронтовой полосе и ближнем тылу, имеющий повышенную скорость. Массовое производства недорого дрона позволит утолить нужду передовых подразделений в недорогом вооружении и сэкономить на применении дорогих ракет для удара по позициям украинской армии, куда неспособны дотянуться ствольная и реактивная артиллерия, но способны будут достать новые дрона. А ракеты типа «Искандера-М» будут использовать для поражения объектов в гораздо более глубоком тылу украинской армии.