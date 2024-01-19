Разорим украинское ПВО на дорогостоящих зенитных ракетах

В России разрабатывают эконом-версию знаменитого беспилотника «Герань». Новый дрон под названием «Ястреб» способен выполнять те же функции, что и свой старший собрат, но будет обходиться российскому бюджету значительно дешевле из-за гражданских комплектующих, общедоступных для покупки. О новом БПЛА-камикадзе рассказали в КБ «Стратим», где и собираются выпускать новый беспилотный аппарат.

Сейчас БЛА проходит серию испытаний и уже к концу весны все работы над проектом должны завершиться. Предполагается, что всего заказчик получит две версии, имеющих в качестве отличия различные по типу своей работы силовые установки. Первая получит классический бензиновый движитель, позволяющий «Ястребу» набирать скорость до 300 км/ч, более дорогой вариант, но и более скоростной, способен показать и вовсе невообразимые 700 км/ч. Такие показатели превышают скорость новой реактивной «Герани» на 100 км/ч.

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Источник фото: Авиация России





Максимальная дальность полета «птичек» достигает 350 километров. Именно на такое расстояние будет доставляться боевая часть с массой до 16 кг. Как актуальный и современный боевой БПЛА, дрон получит интегрированный помехозащищенный модуль и машинное зрение, позволяющее самостоятельно наводиться на потенциальную цель.

Помимо этого дрон будет идеален как ловушка-приманка для сил ПВО, заставляя растрачивать на дешевый аппарат дорогие и дефицитные западные зенитные ракеты: ведь определить с земли, что это обычное «летающее крыло», а не боеголовка с крыльями, практически невозможно.

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По поводу дефицита зенитных антиракет в украинской армии рассказал британский Telegraph, рассказавший, что украинским операторам ПВО предстоит сделать сложный выбор: сбивать или не сбивать очередную воздушную цель, в последнем случае позволяя поразить наземный объект, тем самым оставив зенитный боеприпас для более важных перехватов.