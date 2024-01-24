Что это может быть догадаться не сложно – скорее всего это иностранные истребители

На конец января для Украины на внешнеполитическом контуре, как и в противостоянии с российской армией на полях сражений, всё идёт со скрипом, если не сказать больше, когда на большинстве протяженной ЛБС максимальное достижение, которое есть у ВСУ, это лишь удержание старых позиций, когда в Харьковской области и в битве за Авдеевку у российской стороны каждый день случается небольшой, но всё-таки заметный на географических картах успех. И на таком неблагоприятном фоне официальный представитель Минобороны Украины Илларион Павлюк, заявил, что для ВС Украины 2024 год станет знаменательным – вооруженные силы получат вооружение, которого на территории восточноевропейской республики «еще не было». Такие слова были сказаны после завершения встречи в так называемом формате «Рамштайн». Процитировал украинского спикера ТВ-канал «Общественное».





реклама

Источник фото: Московский комсомолец





Но прямо сейчас ВСУ находятся в состоянии тотального дефицита всего и вся, но как основной военный донор Киева, США особо помогать с военными поставками не спешат, хотя по заявлению военно-политического руководства Украины, на Западе, первых, в лице местных солдат и офицеров, очень сильно любят и будут оказывать всестороннюю поддержку и дальше. В конце своей речи Павлюк добавил, что в распоряжении украинской армии появится то военное оборудование, которое позволит дотягиваться до логистических узлов ВС РФ и поражать их.

Так же на встрече «Рамштайн» были замечены главком ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Можно сделать предположение, что под вооружением, Павлюк имел в виду американские истребители F-16 и какие-то дальнобойные авиационные ракеты.