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Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
Дело идёт к тому, что и днём нужно ходить минимум стрелковой ротой

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   С каждым новым днём положение авдеевского гарнизона украинской армии становится заметно тяжелей по ряду объективных причин. Но в последние сутки одной такой причиной стало больше. По сообщению ТГ-канала российских военкоров «Операция Z», украинские военные и помогающие им гражданские волонтёры заметили на удалении солдат в «незнакомом» камуфляже со стрелковым вооружением российской армии. По мнению украинской стороны, это никто иной, как передовые ДРГ, состоящие из спецназа ВС России. Такие группы стараются не вступать в бой, но от этого внешним наблюдателям не легче. Потому что это «глаза» для ВКС РФ и артиллерии, накрывающей скопления украинских солдат после выдачи точных координат авиационных разведчиков.

   Так военнослужащий 3-й штурмовой бригады ВСУ с полевым позывным «Дацик», утверждает, что российский спецназ видели ряд его товарищей. А всё это говорит лишь о том, что скоро будет жарко. И это точно не от скорой весны, уверен боец. Кроме того, ночью действия таких групп могут быть куда опасней и весьма желанными целями могут быть так называемые «языки», которых захватить в темное время суток весьма просто для подготовленного отряда.

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Источник фото: sn-gazeta.ru


   Похожей точки зрения придерживается и Жанна Шидина, служащая волонтером для авдеевского гарнизона ВСУ. По её данным, рейдовые отряды и передовые штурмовые группы «целятся» по комплексу «Царская охота» в стремлении рассечь украинские силы и обеспечить себе преимущество в освобождении Авдеевки.  

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   По самым свежим данным российская армия осуществила два фланговых удара и закрепились в городских районах на глубину в 2 километра и удерживает плацдарм с накоплением очередного ударного кулака. И возможно её разведчики как раз и «не померещились» украинской сударыне и солдату 3-й штурмовой бригады, весьма тонко уловивших, к чему всё идёт. И «тактическое отступление» для ВСУ здесь это один из самых правильных вариантов. Иначе может быть слишком поздно и выйдет много хуже чем в Бахмуте (Артемовске).

#авдеевка #битва за авдеевку #битва за авдеевку 2024 #российские дрг в авдеевке
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