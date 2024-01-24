А кто будет отвечать, если целый самолёт отправится в Москву в качестве трофея?

Несмотря на тяжелое военное положение украинской армии в текущем моменте, когда Воздушным силам ВСУ нужны были американские истребители «ещё вчера», сотрудник министра обороны США Селест Уолландер, занимающаяся делами международной безопасности, попыталась приободрить киевское военно-политическое руководство, заверив последних и мировую общественность, что «в планах» широкой международной коалиции дать восточноевропейской республике воочию увидеть первые F-16 уже в 2024 году. Только надо «немножко» подождать. Об этом проинформировали в ТАСС.





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Помимо собственно самих ударных самолётов, Украина получит полное обучение и сопровождение летчиков, подготовку технического персонала и ремонтников и сопутствующей аэродромной инфраструктуры. Не будут «забыты» запчасти и авиационные боеприпасы, как вышло очень неудобно с немецкими танками Leopard, когда из-за недостатка первых в лице ремонткомплектов, украинцам на свой страх и риск, практически в полевых условиях, пришлось разбирать несколько поврежденных, но пригодных к починке танков, для того чтобы собрать один работающий танк.

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Вместе с тем госпожа-помощник Ллойда Остина рассказала на встрече в формате «Рамштайн», что секретариат Пентагона переполнен жалобами различных украинских министерств и ведомств на многочисленные факты дефицита ряда позиций в украинской армии. Правда, как заверила военная чиновница, «она всей душой» с Валерием Залужным и его блистательной армией, но острые распри в стане американского Конгресса между республиканцами и демократами не дают прийти законотворцам к единому знаменателю и согласовать хоть какую-то военную помощь для Украины.