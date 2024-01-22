Как на третий год СВО не додуматься производить собственные боеприпасы, это надо "суметь"

Сложно вести наступление, а тем более оборону, когда на твой один выстрел со стороны противника прилетает в 10 раз больше. Поэтому украинская армия, имеющая мужество бороться против могущественной российской армии, в силу объективных причин, таких как безысходное положение по количеству снарядов, вынуждена, несмотря на всё свое желание, просто двигаться в обратном направлении, отступая под натиском доминирующей российской артиллерии. Превосходство последней выражается в кратном размере. Так германский ТВ-канал ZDF рассказал, что ВСУ откатываются и оставляют часть своих территорий без боя, терпя лишения из-за острой нехватки различного типа и калибра снарядов.





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Согласно побывавшим на передовой германским журналистам, украинская армия за сутки боев выпускает в направлении российских окопов 2000 снарядов, ВС России отвечают на это залпами в 10 000 — 20 000 снарядов. Куда тут деваться? Риторически вопрошают немецкие корреспонденты. Тем более на 1000-километровой ЛБС есть участки, где артиллерийские расчеты ВСУ за период от одних до нескольких суток вообще остаются на голодном пайке, просто «наблюдая», как по позициям рядом или в сами пушки летят без ответного огня со стороны украинских артиллеристов русские боеприпасы.

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Поэтому некоторые группы украинских военных не выдерживают и просто оставляют готовые на 100% к обороне позиции. Так было оставлено село Крахмальное в Харьковской области. И перспективы у ВС Украины в ближайшие месяцы крайне туманные с ярким негативным оттенком, резюмируют драматически журналисты.