Спустя год правда всё-таки всплыла наружу

Расследование о взрыве 15 ноября 2022 года в округе польского Пшеводува остановлено. Как оказалось, несмотря на все утверждения украинской стороны с призывом сделать виноватой Россию немедленно, позапрошлым ноябрем было не все так однозначно. И ход расследования завершился таким образом, что реактивный снаряд на самом деле и принадлежал украинской армии, использовавшей неисправный зенитный боеприпас. Об этом рассказала местная радиостанция RMF24.

Прокуратура установила, что прямой виновницей инцидента оказалась на 100% украинская сторона, выпустившая снаряд ПВО.

реклама





Источник фото: rubaltic.ru







Кроме того, если Украина всё-таки невиновна, то почему в целях изобличить настоящего преступника, официальный Киев не пошел на так необходимое ему всемерное сотрудничество? А ведь всё как раз получилось так, что восточноевропейская республика под всеми возможными способами оказалась сотрудничать с Варшавой в расследовании чрезвычайного происшествия в ходе которого пострадали граждане республики.

К тому же Украина всячески саботировала просьбы Польши указать откуда мог осуществляться предполагаемый запуск воздушного средства и кто мог отдать такой приказ.

Взрыв ракеты произошел 15 ноября 2022 года, когда реактивный снаряд угодил в склад, где в тот момент находились местный тракторист и управляющий зданием.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что тут интересно, кажется сроки для взаимного уважения со стороны Польши и Украины закончились, и Варшава всеми возможными способами теперь пытается показать Украине, кто тут главный в их неравноправном союзе, а сегодняшнее решение суда лишь тому очередное подтверждение.