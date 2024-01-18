Налог на роскошь на Украине однозначно получит поддержку

Известно, что на Украине желающих отправиться на передовую под условную Авдеевку или Крынки в новом 2024 году практически нет от слова совсем. Поэтому острая проблема кадрового дефицита для украинской армии нависла тяжким бременем над военно-политическим руководством восточноевропейской республики. Кто будет помогать одерживать потенциальные победы над российской армией, если по словам пользующегося авторитетом среди действующих солдат и офицеров, главкома ВСУ Валерия Залужного, ему «некем воевать»?

Но помимо нехватки простых военнослужащих, украинский Генштаб остро нуждается в вооружениях и боеприпасах для действующих подразделений, кроме того новые группы гипотетических призывников необходимо обеспечить всем необходимым в грядущих войсковых операциях. А смотря на действия официального Вашингтона, который из-за ряда разногласий по теме миграционной политики действующей президентской администрации США, царящей между демократами и республиканцами, неспособного подписать закон о финансировании украинской армии, в Европе тоже поставили на паузу спонсорскую помощь для Киева.

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Источник фото: Соцсети





Поэтому на Украине додумались до того, что предложили брать деньги на финансирование масштабной мобилизации, с граждан, чей заработок больше 20 000 гривен. По мнению депутата от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Роксоланы Пидласы, занимающей должность руководителя комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины, люди, чья зарплата эквивалентна в российских рублях около 47 000, должны платить «военный налог» в размере 3%. Те кто получает меньше, будут продолжать платить 1,5%.

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Высказалась депутат и про покупку свежей модели iPhone, цена которого в украинской рознице начинается от 60 тыс. гривен. По её словам, кто может себе позволить такой дорогостоящий телефон, могли бы заплатить отдельный «налог на роскошь» только за покупку такого роскошного мобильного девайса.