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В Сети показали версию Т-80 из "Безумного Макса" с дополнительной защитой из траков и Контакт-1
Дополнительное бронирование это не прихоть, а насущная необходимость

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   Украино-российский конфликт служит настоящим испытанием для любого уровня бронированной техники, в том числе и передовых танков; не стали исключением некоторые из западных танков Leopard и Abrams, получившие блоки динамической защиты. Такого мнения придерживаются как в ВСУ, так и в российской армии, укрепляя свои бронемашины в силу мер и возможностей, порой используя подручные материалы или запчасти от других бронеединиц. Таким образом поступили отечественные танкисты, оборудовавшие свой Т-80БВ ещё одним внешним слоем импровизированной брони в передней проекции ОБТ.


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Источник фото: tech insider


   На танк впереди навесили сегменты траков, призванные защитить гусеничные ленты, как один из самых уязвимых элементов конструкции. Причем металлическую конструкцию смонтировали на антигрязевые платформы, выполненные из «внештатного» металла. Помимо этого вторичные траки заметны и на корпусе.


Герой новости. Источник фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"


   Известно, что решение с допслоем траков, не участвующего в работе танка, но используемого в качестве «лишнего» слоя защиты, было распространено и до начала СВО, например при конфликте в Чечне и Афганистане.

   Аналогично внимательный взгляд заметит «неуставной» второй ряд динамической защиты, закрепленной на толстую резиновую прокладку поверх основного слоя «Контакта».

   Вместе с тем было бы большим заблуждением думать, что над усовершенствованием штатной защиты думают только сами танковые экипажи. Большой объем работ проводится непосредственно на выпускающих тяжелые машины фабриках и заводах с подключением ремонтных подразделений.

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    По версии отраслевого издания Military Watch Magazine, базовая версия российского танка Т-80 превосходит по своим тактико-техническим характеристикам своих иностранных оппонентов в лице Leopard и Abrams.

#т-80 #дополнительное бронирование т-80 #дополнительное бронирование танков #т-80бв
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