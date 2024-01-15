Это ответ ВС России на так называемые технологии стелс

Искажающая окраска, способная ввести в заблуждение стороннего наблюдателя, получила одобрение российского патентного ведомства. На что ОАК, занимающаяся проектом Су-75 Checkmate, получила соответствующий патент. По задумке производителя, перспективный самолёт Сухого будет покрыт специальным верхним слоем краски, обладающей дезинформационно-искажающими свойствами.

В авиастроительной корпорации считают, что новшество позволит затруднить визуальную идентификацию лёгкого одномоторного истребителя. Всё то же самое относится к поисковым работам и отслеживанию. Для решения проблемы ввода в заблуждение, на внешние детали корпуса передового воздушного аппарата нанесены цветовые ореолы различной контрастности, при попадании прямых солнечных лучей создающие эффект общей размытости и некоторой деформированности для стороннего наблюдателя.

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Источник фото:Авиация России





Благодаря такому окрасу самолёт будет трудно соотнести с Су-75 как с воздуха, так и при наблюдении с земли, пишет ТАСС.

Про «Шахматиста» известно, что он получит три разновидности, различающихся своей вместительностью. Появились версии одноместная, двухместная и беспилотная. Самолёт готовится в планах правительства к серийному производству уже в 2026 году или 12 месяцами позже.

Согласно озвученным тактико-техническим характеристикам, истребитель будет поддерживать максимальную скоростью, соответствующую двум числам Маха с максимальной дальностью полета до 3 000 километров с весом боекомплекта до 7 тонн.

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А отечественный министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции воочию увидел полуторатонные бомбы ФАБ-1500М54, оснащённые модулем планирования и коррекции.