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Madarator
Шойгу показали высокоточные бомбы с УМПК, в том числе и полуторатонные ФАБ-1500М54
"Бункерная бомба" представляет большую угрозу практически для любого типа укрепления

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   Сергей Шойгу посетил одно из оборонных предприятий, расположенное в Московской области, где министру обороны продемонстрировали уровень выполнения гособоронзаказа. Военный министр остался довольный увиденным, но дал наказ показать не только достойное количество производимых новых боеприпасов, но и совершить рывок в переоснащении обычных типов неуправляемого авиационного вооружения в управляемые бомбы с функцией планирования. В качестве аргумента генерал армии уточнил, что ВКС РФ работают не по площадям, а выборочно по особо важным целям.


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  "Полуторка" с УМПК. Источник фото: ТВ-канал Звезда


    Так же руководитель отечественного оборонного ведомства высоко отозвался о новых старых бомбах, получивших благодаря модулям УМПК «вторую жизнь». В том числе и так называемые «бункерные бомбы» ФАБ-1500 М-54. Теперь свободно падающие боеприпасы являются одним из самых грозных вооружений на передовой, благодаря их дооснащению модулями планирования и коррекции, заявил генерал армии.


  Модули УМПК. Источник фото: ТВ-канал Звезда


   В ходе инспекции руководство фирмы «Тактическое ракетное вооружение» отчиталось, что основные усилия были брошены на серийный выпуск систем УМПК, дооснащения такими модулями классических авиабомб и модернизация обычных неуправляемых реактивных снарядов до состояния корректируемых. К тому же в госкорпорации приступили к улучшению уже выпущенных модулей, повысив характеристики точности и помехозащищенности к воздействию РЭБ противника.


Снаряженная и полностью готовая к запуску бомба. Источник фото: ТГ-канал "Оборонка"


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   В конце проверки было подытожено, что российский ОПК смог поднять уровень производства высокоточных боеприпасов по ряду направлений не менее чем в 5 раз сравнивая с уровнем 2021 года.

#умпк #фаб-1500м54 #фаб-1500 с умпк #фаб-1500 м-54
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