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Madarator
"Эспрессо": В ВСУ не хватает опытных бойцов, а средний возраст мужчин в армии превысил 40 лет
Между тем идти в украинскую армию желающих все меньше – в свое время сам Зеленский четыре раза отказался "дойти" до родного военкомата в Днепре

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   Украинские вооруженные силы страдают от отсутствия необходимого количества и качества свежего пополнения в свои ряды. Так согласно информации ТВ-канала «Эспрессо», критическая ситуация, это самое лучшее словосочетание, характеризующее непростую обстановку с личным составом. И действительно, как можно радоваться «победам», когда в армии нет нужного количества военнослужащих, а те что есть, представляют собой неподготовленных солдат, находящихся в удручающем физическом и моральном состоянии. Об этом рассказал офицер Алексей Тарасенко, представляющий 5-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

   ПО словам украинского командира, множество представителей украинской армии на передовой, только и ждут того момента, когда подразделения на ЛБС увидят тех самых свежих военнослужащих, предназначенных для компенсации стремительно выбывающих старых солдат, теряющих здоровье в непрекращающихся боях.

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Источник фото: Рамблер


   Но нехватка живой силы, лишь победы. А что делать с таким удручающим фактом, как слишком возрастной контингент? С раздражением восклицает Тарасенко. Большинство тех, кого он видит в качестве «свежей силы», это мужчины за 40 лет, которые в силу своего возраста, приближенного к пожилому, представляют собой «ком» возрастных болячек и недомоганий. Как действовать такими группами в наступлениях или просто удерживать позиции в обороне, старший офицер не знает совершенно.

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    И в качестве подтверждений невысокого морального духа в мировой паутине появились видеокадры, где практически целый взвод танкистов отказывается выдвинуться на передовые позиции, показав свое несогласие тем самым «шагом вперед».

#мобилизация #мобилизация на украине
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