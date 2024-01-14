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Пока военно-политическое руководство украинского государства демонстрирует некие договора о помощи с сопредельными государствами, на деле представляющие собой простые декларации о намерениях, вовсе необязательные к исполнению, как и не имеющие никакой юридической силы, ВСУ обязуются прийти на помощь, например Великобритании, причем подобная декларация была подписана и с Румынией. Но вместо этого в ходе украино-российского конфликта передовые подразделения украинской армии находятся в не лучшем моральном состоянии, порой отказываясь выдвигаться на передовые позиции в массовом порядке, что вероятно, что-то новенькое.
Так в мировой Сети было опубликовано видео, где во время беседы с украинским командиром целая группа украинских солдат отказалась сесть в технику и переместиться поближе к линии боевого разграничения.
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Источник фото: Российская газета
В начале записи офицер спрашивает, кто отказывается выйти на позиции, и если таковые найдутся, пусть сделают шаг вперед. Из «взвода» практически все сделали шаг. Таких демотивированных бойцов оказалось 20 человек или около того.
Неизвестно, где было снято видео, но ввиду неблагоприятной ситуации для украинского Генштаба практически на всей протяжении ЛБС, это могло быть всё где угодно: начиная от Купянска и заканчивая Авдеевкой, где российская сторона оказывает непрекращающееся давление на передовые позиции ВСУ, вынуждая последних в режиме 24\7 обороняться, что морально тяжело. А «просвета» для украинской стороны не предвидится, так как некогда вместо «армии дронов», которые Украина должна была сделать, теперь по мнению Минцифры и лично вице-премьера Михаила Федорова, этим непосредственно на личные финансовые накопления должны заняться обычные украинцы.