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В Сети загрузили момент массового отказа бойцов ВСУ выдвинуться на передовые позиции
Моральный дух в украинской армии переживает совсем не лучшие времена

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   Пока военно-политическое руководство украинского государства демонстрирует некие договора о помощи с сопредельными государствами, на деле представляющие собой простые декларации о намерениях, вовсе необязательные к исполнению, как и не имеющие никакой юридической силы, ВСУ обязуются прийти на помощь, например Великобритании, причем подобная декларация была подписана и с Румынией. Но вместо этого в ходе украино-российского конфликта передовые подразделения украинской армии находятся в не лучшем моральном состоянии, порой отказываясь выдвигаться на передовые позиции в массовом порядке, что вероятно, что-то новенькое.

   Так в мировой Сети было опубликовано видео, где во время беседы с украинским командиром целая группа украинских солдат отказалась сесть в технику и переместиться поближе к линии боевого разграничения.

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Источник фото: Российская газета


   В начале записи офицер спрашивает, кто отказывается выйти на позиции, и если таковые найдутся, пусть сделают шаг вперед. Из «взвода» практически все сделали шаг. Таких демотивированных бойцов оказалось 20 человек или около того.



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   Неизвестно, где было снято видео, но ввиду неблагоприятной ситуации для украинского Генштаба практически на всей протяжении ЛБС, это могло быть всё где угодно: начиная от Купянска и заканчивая Авдеевкой, где российская сторона оказывает непрекращающееся давление на передовые позиции ВСУ, вынуждая последних в режиме 24\7 обороняться, что морально тяжело. А «просвета» для украинской стороны не предвидится, так как некогда вместо «армии дронов», которые Украина должна была сделать, теперь по мнению Минцифры и лично вице-премьера Михаила Федорова, этим непосредственно на личные финансовые накопления должны заняться обычные украинцы.

#всу #украинская армия
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