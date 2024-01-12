Здесь только бизнес и ничего личного

Турецкие строительные фирмы наблюдая за тревожной обстановкой на Украине, некогда занятые в различных масштабных проектах, так и не закончив возведение крупных проектов, уходят с местного рынка, оставляя после себя невиданные долги.

Наглядным примером одной из таких «беглянок» стала компания Limak, ещё в 2016 года занятая в постройке свежей ветки метро в Днепре. Вторым «спортсменом» стала турецкая Doğuş Insaat, решившая построить мост в Кременчуге через Днепр, но так и не закончила гигантский проект мостового перехода, убежав в неизвестном направлении.

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В украинской прессе делают особый акцент на том, что такие фирмы много лет прекрасно себя чувствовали в условиях восточноевропейской республики и купались в финансовых потоках, но как только началась спецоперация РФ, турецкие подрядчики бросили Украину, оставив после себя пугающие остовы незаконченных строительных проектов и обескураживающие размеры долгов.





Источник фото: tov.tob.livejournal







Согласно изданию 49000, уже в день начала российской СВО турецкие строители покинули стройку метро в Днепре, тем самым остановив национальный инфраструктурный проект. Причем новость о том, что договор будет расторгнут, украинская сторона узнала лишь в мае 2022 года.

А фирма Doğuş Insaat, выигравшая тендер на 11 млрд. гривен, оставила не удел ожидания мэрии Кременчуга, сделав «бесхозными» куски многотонных конструкций из бетона и стали на месте будущего моста через Днепр.

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Вместе с тем согласно противоположному желанию Украины турецкие бизнесмены стали вкладываться в торговые отношения с Россией, увеличив на 400% этот показатель с начала 24 февраля 2022 года.