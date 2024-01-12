Подходи, налетай, миниатюрный ядерный реактор покупай

Аккумуляторные батареи, электрический заряд в которых всегда заканчиваются «не вовремя», кажется в потенциале своем могут уйти в историческое небытие, если поверить рекламной компании от китайской краудфандинговой платформы Betavolt, где рассказали о своей продукции в виде ядерного АКБ. Причем что удивляет куда больше, так это возможность оставаться в рабочем состоянии на протяжении не менее 50 лет. Об успехе китайского стартапа на ниве портативной «электростанции» рассказали в издании Indipendent.

По словам создателей проекта, их гаджет представляет собой самую маленькую из ныне возможных батарей, работающих на ядерных реакциях. Причем руководство Betavolt причислило себя к первооткрывателям миниатюризации ядерных батарей.

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Согласно технической информации от пресс-службы компании, устройство представляет собой бокс размерами 15x15x5 мм с 63 изотопами внутри. Больше полусотни изотопов способны обеспечить пик выдаваемой мощности в размере 100 микроватт с напряжением 3 Вольта. А уже через год такая батарея будет обеспечивать какой-либо девайс 1 Ваттом энергии.





Источник фото: Росатом





По утверждению сотрудников, последовательное соединение нескольких таких питающих элементов позволит решить проблему периодической зарядки смартфонов или дронов. После чего, что первые, что вторые, будут работать «вечно».

Согласно вопросам о безопасности, устройство на изотопах нормально работает от -60°C до 120°C. А как только распад радиоактивных элементов завершится, всё что получится, так это изотоп меди без выделения радиации, отличающийся своей безвредностью.

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На данный момент батарея находится на испытаниях и в скором времени будет запущена в мелкосерийное производство.