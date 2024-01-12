Гендерное равенство в массы, как того и хотели власти Украины

Киев показывает недостаточное рвение в призыве на действительную военную службу женщин и переместившихся за рубеж молодых мужчин. Такой точки зрения придерживается отставной американский генерал Бен Ходжес, ранее служивший на должности главнокомандующего армией США в Европе.

По словам экс-генерал-лейтенанта, украинское государство «полнится» людьми, которые могут взять в руки автомат и отправиться на передовую под условную Авдеевку защищать независимость своей любимой страны. Но вместе с тем украинская власть не показывает своему народу достойную компанию по мобилизации. Кроме того нет хороших условий и для рекрутинга, уверен бывший высший офицер.

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Главная цель текущего руководства Украины, не сидеть сложа руки, а привлечь в ВСУ новых молодых мужчин и женщин.





Источник фото: АиФ







По мнению высокопоставленного ветерана армии США, украинская армия представляет собой целую «кладезь» вакансий и должностей, с которыми легко справятся женщины и девушки. Например, в западных странах лица женского пола отлично служат в танковых подразделениях и артиллерийских группах, поделился иностранным опытом бывший командир.

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Помимо этого широкие мобилизационные резервы сосредоточены в соседних с Украиной государствах, где от мобилизации в ВСУ укрылось большое количество украинских граждан. Такими странами Ходжес назвал Германию, Польшу и Румынию. Про этих уклонистов экс-генерал спросил: «Почему они не дома?»