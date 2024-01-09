Так "слово пацана" главы украинского Минцифры Михаила Федорова оказалось под большим вопросом

Один из самых молодых министров украинского правительства Михаил Федоров, которому пророчили место следующего премьер-министра восточноевропейской республики, не смог организовать производство «армии дронов», благодаря которой ВСУ должны были чуть не каждый день проводить массовую атаку ударными дронами по всей территории необъятной России. Как некогда один из самых многообещающих высокопоставленных функционеров, показывающих большие амбиции, которые, как оказалось, совсем ничем не подкреплены на практике, когда доходит время до реальных дел в пытающейся побороть Россию Украине, и привел к большому разочарованию в себе одного из самых авторитетных отставных украинских военных. Таким оказался экс-генерал-майор Сергей Кривонос.

Бывший командир военного спецназа назвал Федорова большим обманщиком, который говорит довольно много, но эти слова практически никак не конвертируются в достижение поставленных масштабных задач. Всё, что остается военным экспертам и аналитикам, констатировать по факту практически нулевой результат. Такие слова с полным правом можно отнести к проекту «Армия дронов», где молодой, как казалось ранее. технологически «просвещенный» министр, пообещал, что «десятки тысяч и миллионов дронов заполнят небо над РФ».

реклама





Источник фото: Комсомольская правда на Украине





Но как заметил бывший генерал, всего этого нет, а есть лишь иллюзия и очень длинный язык Федорова.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В конце беседы Кривонос высказался, что у Федорова для осуществления обещаний было всё, в том числе и финансирование Запада, который перевел достаточно денег для организации собственного производства беспилотных аппаратов силами украинской промышленности. Но в плохих традициях Украины, все вливания иностранных союзников на «армию БПЛА» были просто разворованы.