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The Times: Британские военные ищут человека на должность контр-адмирала на сервисе по поиску работы
Британские ученые теперь отдыхают в сторонке

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   Что вы скажете, когда узнаете, что на должность высшего офицера, пускай и в ранге «однозвёздного», должен назначить не министр обороны и выбрать из числа заслуживающих доверия и имеющих богатый опыт достойных военных, а сервис по поиску работы, где руководство Королевским военно-морским флотом Великобритании разыскивает персонал на контр-адмиральскую должность. Причем вовсе не удивительно, что подобная ситуация донельзя обозлила среду профессиональных военных, к коим с полным правом можно отнести моряков туманного Альбиона. Сама же вакансия размещена на специализированном портале, где опубликованы различные трудовые вакансии гражданской направленности.


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Источник фото: Газета. ру


   Узнавшие, что подобным образом ВМС ищет себе нового работника, весьма удивила военное сообщество островного королевства. Бывший военный её величества, который в силу своего текущего положения может не стесняться своих высказываний, прямо назвал подобную ситуацию «каким-то позором». О чем и сообщила известная The Times. Редакции которой так же стал известен человек, с уходом которого и откроется свободная вакансия. Им оказался контр-адмирал Саймон Асквит. Причем адмирал выполнял отнюдь не канцелярскую работу, а заведовал спецоперациями, сопряженными с действием подводных лодок и носителями ядерного оружия.

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   Из-за того что нет необходимого количества желающих послужить на благо королевства, в Великобритании решили списать сразу два боевых корабля, для которых не нашлось полностью укомплектованных экипажей – Westminster и Argyll.

#великобританиия #вмс британии
Источник: thetimes.co.uk
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