БМП с готовыми ко всему штурмовиками впечатляют

Российское командование дало старт новому штурму Авдеевки, на превращение которой в город-крепость украинская сторона потратила долгие восемь лет и использовала при сплошной фортификации городской агломерации опыт западных военных консультантов и многомиллионные бюджетные вливания.

Отечественные журналисты записали кадры захода на позиции штурмовых подразделений ВС России, когда по сообщению ряда ТГ-каналов пошёл штурм по всем возможным векторам атак. В момент выдвижения российских сил операцию засняли и выложили в ТГ-канале «Донецкий стрингер».

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По кадрам отчетливо видно, как к ближайшей точке городского десанта подбираются боевые машины пехоты с готовыми броситься в атаку военнослужащими. Каждая гусеничная бронемашина на своем корпусе везла по одному пехотному отделению. О том что очередная волна масштабного наступа началась, известили вчера. А для создания нужной «атмосферы давления», по позициям украинского гарнизона Авдеевки выпускается много-много снарядов и мин. В сутки таких артиллерийских налётов может быть не менее сорока.





Источник фото: Царьград





Первые сообщения о прорыве долголетней украинской обороны начали поступать в минувшем ноябре, когда многодневный массированный артналёт позволил пробить брешь в неимоверно плотной оборонительной линии ВСУ и обеспечить захват нового плацдарма.









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Вместе с тем довольно странные шаги со стороны украинского Генштаба происходят на херсонском направлении, где обреченные заранее на провал украинские элитные группы пытаются удержаться в дачном посёлке Крынки на противоположной от Херсона береговой линии. Но ВС РФ не спешит сбрасывать такой желанный десант в Днепр, так как российский Генштаб знает, как перед окончательным решением измотать и израсходовать ресурсы оппонента максимально.