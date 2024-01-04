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Необычное заявление, как для классического дипломата, тем более главного, сделал нынешний руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. Министр иностранных дел Украины заявил, что, если Запад перестанет помогать, в том числе военными поставками, финансовой помощью, гуманитарными грузами и медицинским сопровождением, то на такой вариант развития событий у Киева не припасено так называемого «Плана Б». Резонансное заявление было публично озвучено в журналистской беседе с обозревателем ТВ-канала CNN Кристианой Аманпур.
Такой ответ был получен после того, как американская ведущая решилась спросить, как будет действовать военно-политическое руководство Украины, если ситуация станет действительно полностью неблагоприятной: военные поставки прекратятся, а собственных запасов, накопленных, в том числе в прошлые периоды бурного сотрудничества украинской армии и союзников по НАТО, превратятся в острейший дефицит. Аманпур переспросила: «Имеется ли в загашниках запасной вариант?»
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Кулеба не нашел лучшего варианта, чем заявить в категоричной форме, что все на Украине уверены в «плане А».
Источник фото: Российская газета
Вместе с тем минувший декабрь отметился, как последний месяц, когда ВСУ получили финальный транш на $250 млн. для продолжения противостояния с Россией. Причем по подсчетам военных аналитиков, объема такой помощи хватит максимум на 1-2 недели активных сражений.
Но не всё так просто для Киева: Вопрос дальнейшего финансирования ВСУ и украинской экономики для Вашингтона стал предметом внутриполитических баталий. Менее чем через год состоятся очередные выборы американского президента. И дабы не давать дополнительных очков текущему хозяину Белого дома, его оппоненты из стана республиканцев, отнюдь не горят желанием поддерживать стремительно проигрывающую сторону в виде Украины. Кроме того, основное электоральное ядро партии, в которой состоит Трамп, сильно против финансового вливания Вашингтона не на разрешение внутриполитических проблем, а для помощи «союзнику», официально не состоящему практически ни в каких блоках с США. Американских избирателей из числа поддерживающих республиканскую партию, больше волнуют миграционные проблемы родной Америки, которые Джо Байден опасается «трогать».