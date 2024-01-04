Тот самый случай, когда слово "шахматы" тебе неизвестно

Необычное заявление, как для классического дипломата, тем более главного, сделал нынешний руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. Министр иностранных дел Украины заявил, что, если Запад перестанет помогать, в том числе военными поставками, финансовой помощью, гуманитарными грузами и медицинским сопровождением, то на такой вариант развития событий у Киева не припасено так называемого «Плана Б». Резонансное заявление было публично озвучено в журналистской беседе с обозревателем ТВ-канала CNN Кристианой Аманпур.

Такой ответ был получен после того, как американская ведущая решилась спросить, как будет действовать военно-политическое руководство Украины, если ситуация станет действительно полностью неблагоприятной: военные поставки прекратятся, а собственных запасов, накопленных, в том числе в прошлые периоды бурного сотрудничества украинской армии и союзников по НАТО, превратятся в острейший дефицит. Аманпур переспросила: «Имеется ли в загашниках запасной вариант?»

реклама

Кулеба не нашел лучшего варианта, чем заявить в категоричной форме, что все на Украине уверены в «плане А».





Источник фото: Российская газета







Вместе с тем минувший декабрь отметился, как последний месяц, когда ВСУ получили финальный транш на $250 млн. для продолжения противостояния с Россией. Причем по подсчетам военных аналитиков, объема такой помощи хватит максимум на 1-2 недели активных сражений.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Но не всё так просто для Киева: Вопрос дальнейшего финансирования ВСУ и украинской экономики для Вашингтона стал предметом внутриполитических баталий. Менее чем через год состоятся очередные выборы американского президента. И дабы не давать дополнительных очков текущему хозяину Белого дома, его оппоненты из стана республиканцев, отнюдь не горят желанием поддерживать стремительно проигрывающую сторону в виде Украины. Кроме того, основное электоральное ядро партии, в которой состоит Трамп, сильно против финансового вливания Вашингтона не на разрешение внутриполитических проблем, а для помощи «союзнику», официально не состоящему практически ни в каких блоках с США. Американских избирателей из числа поддерживающих республиканскую партию, больше волнуют миграционные проблемы родной Америки, которые Джо Байден опасается «трогать».