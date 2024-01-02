Как некогда писал Залужный, глубоких прорывов не будет

Ударная группа ВСУ в составе взвода немецких танков Leopard 2А6 попыталась осуществить прорыв через российские позиции на Сватовском участке ЛБС, но выдвижение бронегруппы заметили российские разведчики и успели передать в оперативном режиме важные данные передовым засадным отрядам ВС РФ. После чего одна из самых современных версий Леопардов не помогла украинской стороне осуществить локальные боевые действия местного прорыва и вся тяжелая техника осталась на месте поражения. Об уничтожении элитного ударного взвода рассказали в отечественном МО.

К настоящему часу стали известны подробности сражения, которое состоялось в местности Терны. Подходящие к российским окопам танки не ожидали встретить такой организованный отпор, когда в тяжелобронированные машины полетело «всё что можно». Отпор с российской стороны был настолько яростным и мощным, что даже композитная многосоставная броня немецкой «кошки» оказалась бессильная против множественного прилёта барражирующих боеприпасов «Ланцет» и высокоточных боеприпасов семейства «Краснополь».

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Источник фото: modelist.ru





Кадры самого разгрома с большой высоты безучастно наблюдал российский разведывательный аппарат, который и записал моменты ударного воздействия на «украинские» танки, собранные немецкой фирмой Краусс Моффей. Причем для более эффективного «разоружения» была принята комбинированная тактика, когда первыми «проламывать» стойкие борта ринулись Краснополи, а довершили разгром уже барражирующие Ланцеты.













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Текущая демонстрация способности, точнее полной неспособности многотонной немецкой махины как-то повлиять на наступательный прорыв украинской стороны, сильна в своём убеждении для западных союзников Киева, наверняка решивших поглядеть впечатляющие кадры поражения, вместе с тем с каждым новым таким видео решающим гораздо тщательней обдумывать последующие потенциальные решения о спонсировании ВСУ очередной партией тяжелых танков. Затраты, как говорится, «на все деньги», и итоги таких вложений – тянут на полный ноль. К тому же без воздушного прикрытия переть буром на глубоко эшелонированную оборону с современным противотанковым вооружением, насыщенной ПТРК, 152-мм тандемными бронебойными снарядами и ударными БПЛА – это чистое военное безрассудство, кадры которого продемонстрированы выше.