Кажется кто-то со стороны украинских танкистов останется без новогодней ёлки

В канун последнего дня стремительно уходящего года украинская армия пытается справиться с массовым навалом российской армии и удержаться на занимаемых позициях до дня, когда в Вашингтоне Демократическая и Республиканская партия смогут договориться и выделить ВСУ хоть какой-то пакет военной поддержки. В случае если это не случится, украинскому Генштабу придется отступать глубоко и долго. Вместе с тем сейчас жарко на всём протяжении ЛБС, в частности на общем донецком направлении, где прямо сейчас кипит сражение за Авдеевку, а под Артёмовском (Бахмутом) и Марьинкой российская сторона пытается расширить плацдарм для грядущих наступательных операций.





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Источник фото: topwar.ru





Под Купянском ВСУ в попытках контратаковать лишились дефицитного ныне для украинских танкистов германского Leopard 2. В добавок к немецкой бронетехнике украинская армия лишилась артиллерийского дивизиона в количестве 12 единиц различных гаубиц и пушек и потеряла в боях антенну AN/TPQ-50, способную отследить российские артиллерийские позиции.

Так же вылетами ВКС РФ были уничтожены аэродромы «Школьный» и «Днепр» и повреждены в значительной мере не успевшие взлететь до прилёта высокоточных средств поражения украинские истребители и штурмовики.

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А в районе Харькова было уничтожено здание, где проводили оперативное совещание ВСУ, ГУР и СБУ, планировавшие серию диверсий на территории России во время новогодних массовых гуляний. Среди лиц, присутствовавших на штабном заседании, были старшие офицеры, непосредственно отдавшие приказ и планировавшие обстрел 30 декабря центральной части Белгорода кассетными боеприпасами и реактивными снарядами РСЗО.