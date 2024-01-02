Украинское ПВО перегружено и не справляется с 72-часовой атакой

Украинские ПВО, расположенные в столице страны, не смогли справиться с 72-часовой ракетной атакой и стали пропускать всё больше и больше ракет, находящих себе новые цели на земной поверхности в виде военных объектов и различных объектов критической инфраструктуры. Соответствующие кадры одного из прилётов уже оперативно размещены в одной из украинских соцсетей. Попадание записала камера уличного видеонаблюдения.

Пока что точных пояснений от городской администрации и мэра Виталия Кличко не поступало, что было поражено, но по косвенным данным, поступающим от местных жителей, уничтоженной оказалась городская подстанция. После остальных попаданий остались без электроснабжения ряд столичных районов. Как минимум четыре района были перечислены в экстренном сообщении городского головы в лице Кличко.

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Источник фото: google







Но не только столичный Киев и его военные объекты находится под прицелом. Вся территория Украины стала «красной» от массовой воздушной тревоги. Уже прилетело в военные цели в Харькове, Винницкой области, Кировограде (Кропивницком). Вместе с тем часть ракет уже пролетели Винницкую область и движутся дальше в западные области.









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А в мировой Сети стало появляться всё больше кадров полётов российских ракет над некоторыми из украинских городов. Так первым появилось видео из того самого Киева, на который по некоторым данным отправилось до 11 гиперзвуковых высокоточных боеприпасов, больше известных в мире как «Кинжал». Для их запуска в воздух поднялись целые звенья МиГ-31К и Ту-95МС.