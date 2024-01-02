По меньшей мере сразу 11 Х-47М2 были выпущены по столичному городу

В Киеве уже третьи сутки подряд неспокойно: местные паблики сообщают, что украинская столица атакована рекордным количеством гиперзвукового высокоточного вооружения воздушного базирования. О множестве высокоскоростных целей, двигающихся к центральной части Украины, рассказали в отечественном ТГ-канале «Военкоры Русской Весны».

А тем временем в российском воздушном пространстве были замечены целые звенья ракетоносителей гиперзвуковых вооружений МиГ-31К и Ту-95МС.

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Источник фото: Известия







Известно, что воздушная тревога локализована была не только в Киеве, но и распространилась на всю территорию Украины. А само время, когда работали сирены воздушной опасности, было рекордным – вой уличных репродукторов продолжался по меньшей мере 3,5 часа.

Вместе с тем перегруженность расчётов ПВО не могла не принести плоды военных побед: столь массового налёта различных средств поражения главный город Украины ещё не видел никогда. Поэтому не удивительно, что самый защищённый средствами ПВО город, как считает украинское военно-политическое руководство, стал ареной для многочисленных прилётов. А целые района миллионника остались без света и воды.









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Помимо дальнобойных и высокоточных ракет, как полноценные участники борьбы с наземными военными объектами, принимают уже ставшие известными всему миру ударные дроны «Герань». Без перерывов третьи сутки подряд целые рои, порой достигающие сотен беспилотных аппаратов, с различных направлений движутся на эшелонированные районы украинского ПВО. А в качестве ноу-хау, первыми обычно летят ложные дроны-мишени без боевого наполнителя. После чего вскрытые позиции посещают те самые ракеты, а местные арсеналы ЗРК уже пусты даже для банальной самообороны и тем самым уничтожаются.