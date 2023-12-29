Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Игнат: "Россия за время СВО выпутсила 300 ракет Х-22 и мы ни одной не сбили"
Но в "загашниках" Родины есть и куда более совершенная Х-32

реклама

   Украина за время проведения СВО, а это практически 2 года, не смогла перехватить ни одной ракеты Х-22, выпущенной российскими силами ВКС РФ. Об этом решил рассказать полковник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

   Как утверждает украинский полковник, российская ракета имеет максимальную скорость в 4000 километров в час, а перед поражением цели взмывает вверх и атакует по высокой баллистической траектории. Поэтому такую ракету сбить крайне сложно. И устаревшими средствами украинской ПВО практически невозможно. Как думает Игнат, с этим бы могли справиться американские ЗРК «Patriot».

реклама


Источник фото: google.com


   Вместе с тем по словам спикера ВС ВСУ, российская сторона атаковала украинскую территорию с 24 февраля 2022 года как минимум 300 пусками «Ха двадцать вторых». Так же Игнат упомянул, что российские инженеры в недавнем времени смогли успешно провести модернизационные мероприятия и ещё больше усовершенствовали ракету. Новый образец получил название Х-32. Такие средства сегодня тоже могли применяться, думает полковник.

   По последним сведениям, предоставленным Украиной, ВС РФ запустили в совместной гибридной атаке как минимум 158 ударных средств, среди которых помимо собственно ракет присутствовали и дроны семейства «Герань». Как утверждают представители украинского ПВО, «удалось» сбить 72% воздушных целей.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

    По сообщению ряда источников, так же особо важные цели подверглись прилёту гиперзвуковых «Кинжалов», которые с большей вероятностью, хоть Патриотом, хоть NASAMS с IRIS-T перехватить не удалось.

#юрий игнат #х-22 #х-32
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ВС РФ провели самую масштабную атаку за весь 2023 год, по словам Зеленского выпустили 110 ракет
MWM: Способности Украины перехватить российские ракеты Х-22 оказались равны нулю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кривонос: ВС РФ "накрыли" одну из крупнейших фабрик Украины, что стало серьёзным провалом СБУ
11
В Украине заметили новые Герани – дрон-камикадзе имеет защитное покрытие и реактивный двигатель
25
Один день на Марсе от камер марсохода НАСА
+
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
13
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
10
Русские войска заняли дачи к северу от Авдеевки и создали угрозу окружения АКХЗ с этого направления
3
Российские войска провели одну из самых массированных атак на инфраструктурные объекты Украины
10
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
5
Иран казнил 4 человека за предполагаемые связи с израильской разведкой
1
Компания-разработчик Ланцета представила новый дрон с четырьмя двигателями, неуязвимый для РЭБ
+
ВС РФ нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по военным объектам Украины
1
Поля СВО могут стать премьерой для новейшего РСЗО "Возрождение", стреляющего ракетами и минами
4
Появилась информация о ценах на семейство Samsung Galaxy S24
+
Вертолеты будут обследовать Лас-Вегас на предмет ядерной угрозы в новогоднюю ночь 2023 года
+
Новый электрический внедорожник Huawei Aito M9 приносит много дисплеев и проекторы
1
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
Аналитики рекомендуют закрыть вопрос с покупкой современного SSD как можно скорее
3
Pattern Energy собрала $11 млрд для крупнейшего в США проекта в области чистой энергетики
+

Популярные статьи

Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
7
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
6
Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
1
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
+
Пекин заявил, что США пытаются установить идеологический контроль над народом Тайваня
5
Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
2

Сейчас обсуждают

Девушка Шеши
15:39
А это видел, в Харькове после прилета. Ничего странного не замечаешь?
Российские военные продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины
Циклон-Б
15:38
пусть циклон-бе понюхает, эти чурки вообще недостойны жизни.
Шольц обвинил Россию в «перекрытии газового крана»
Девушка Шеши
15:36
Завидуй, у нас самая красива пара в Апшеронске. Все плачут когда мы идём под ручку.
Армия России запустила ракеты по зданию, где было совещание ВСУ, ГУР и СБУ после атаки на Белгород
Апшеронский скакел
15:36
Не сомневаюсь )))
Армия России запустила ракеты по зданию, где было совещание ВСУ, ГУР и СБУ после атаки на Белгород
Девушка Шеши
15:35
я подстать своему мужику красавцу
Армия России запустила ракеты по зданию, где было совещание ВСУ, ГУР и СБУ после атаки на Белгород
Апшеронский скакел
15:33
Какая-то ты страшная...
Армия России запустила ракеты по зданию, где было совещание ВСУ, ГУР и СБУ после атаки на Белгород
glavhyilo
15:29
для того чтоб по суэцком каналу в египте,вообще никто не плавал торговать из европы в китай и европа нищала быстрее чтоб.А там обнищавшую европу,пиндосы задумали кинуть на войну с Россией.
Нетаньяху: Израиль должен иметь полный контроль над границей между Газой и Египтом
Девушка Шеши
15:29
Где эта сучка, которая клеилась к моему мужчине? Я ей все волосья повыдергиваю.
Армия России запустила ракеты по зданию, где было совещание ВСУ, ГУР и СБУ после атаки на Белгород
Grotlon
15:26
А что случилось? Почему Киев вдруг решил ударить по Белгороду?
Небензя: Киев стремится убить «как можно больше русских»
REY_B_
15:24
Не, тебе на Украине действительно виднее... Как оно там, любовь Запада!
Аргентина официально отказывается от членства в БРИКС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем