Но в "загашниках" Родины есть и куда более совершенная Х-32

Украина за время проведения СВО, а это практически 2 года, не смогла перехватить ни одной ракеты Х-22, выпущенной российскими силами ВКС РФ. Об этом решил рассказать полковник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Как утверждает украинский полковник, российская ракета имеет максимальную скорость в 4000 километров в час, а перед поражением цели взмывает вверх и атакует по высокой баллистической траектории. Поэтому такую ракету сбить крайне сложно. И устаревшими средствами украинской ПВО практически невозможно. Как думает Игнат, с этим бы могли справиться американские ЗРК «Patriot».

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Источник фото: google.com





Вместе с тем по словам спикера ВС ВСУ, российская сторона атаковала украинскую территорию с 24 февраля 2022 года как минимум 300 пусками «Ха двадцать вторых». Так же Игнат упомянул, что российские инженеры в недавнем времени смогли успешно провести модернизационные мероприятия и ещё больше усовершенствовали ракету. Новый образец получил название Х-32. Такие средства сегодня тоже могли применяться, думает полковник.

По последним сведениям, предоставленным Украиной, ВС РФ запустили в совместной гибридной атаке как минимум 158 ударных средств, среди которых помимо собственно ракет присутствовали и дроны семейства «Герань». Как утверждают представители украинского ПВО, «удалось» сбить 72% воздушных целей.

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По сообщению ряда источников, так же особо важные цели подверглись прилёту гиперзвуковых «Кинжалов», которые с большей вероятностью, хоть Патриотом, хоть NASAMS с IRIS-T перехватить не удалось.