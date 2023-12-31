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Forbes: ВСУ отвели с Запорожья 47-ю бригаду и лишь дело времени, когда фронт здесь посыпется
Одно из самых боеспособных подразделений ВСУ переброшено в Авдеевку

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   Для Украины на запорожском направлении в короткой перспективе всё может закончиться очень плачевно. Потому что ВС РФ обладают здесь подавляющей силой и всёсокрушающей артиллерией и штурмовой авиацией. Причем купировать проблему украинскому Генштабу вряд ли получится, в чём уверены обозреватели известного Forbes.

   По мнению журналистов, российская армия шаг за шагом развивает направление в местах летних сражений, где украинская армия пыталась прорваться до Мелитополя, но потерпела болезненную неудачу. Теперь «маятник» качнулся в обратную сторону и уже российские силы двигаются вперёд здесь, а ВСУ вынуждены обороняться, теснимые в состоянии жесткого дефицита всего. И прежде это касается качества личного состава, когда одна из самых боеспособных украинских бригад, так называемая «сорок седьмая», из-за тяжелейшей ситуации в Авдеевке, переброшена туда.

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Источник фото: dnr news


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   Вместе с тем потенциальный успех ВС РФ в так называемом времевском рукаве даже при продвижении на один километр заставит командование ВСУ смешно придумывать экстренное решение, так как дальнейший прорыв солдат РФ может вызывать обвал фронта для Киева.

#работино #запорожское направление
Источник: forbes.com
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