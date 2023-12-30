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Sohu: РФ отправит на передовую гаубицу "Коалиция-СВ"для вычисления и уничтожения М109 и CAESAR
Дальнобойная пушка 2А86 выпускает 16 тяжелых "болванок" за 1 минуту на расстояние 70 км

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   В самом скором будущем артиллерийские системы стран НАТО ждёт неприятный «новогодний подарок» от россиян в виде скорострельной дальнобойной гаубицы. На передовую в зону проведения СВО отправится 152-мм артиллерийская система. В своей публикации издание Sohu решило рассказать о перспективном самоходном орудии «Коалиция-СВ», созданной, в том числе, и для контрбатарейной борьбы.

   В публикации делается особый акцент на ожидаемой способности российской самоходки одним залпом, доходящим до 16 выстрелов за 60 секунд, накрывать в один момент времени обозначенную цель. Так на полях сражений на Украине экипажи новейшей гаубицы будут целенаправленно охотиться на такие же самоходные гаубицы M109 и CAESAR сил ВСУ, соответственно американского и французского производства. Причем по замечанию обозревателя, образец российских сил на голову превосходит зарубежные аналоги по целому ряду важнейших показателей. Это касается как дальности максимальной стрельбы, составляющей 70 километров, благодаря длинноствольной пушке 2А88, так и минимальным задержкам между следующими друг за другом выстрелами. Кроме того, 2С35 умеет «в сетецентричность», то есть действовать в составе тактической группы в паре с точно такими же моделями и получать координаты цели от вышестоящего звена по защищённому цифровому каналу связи. Этакий «рой» гаубиц на земной манер.

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Источник фото: defence blog


   Так же известно, что в активной разработке, а возможно и в «одном шаге» от появления серийного образца и колёсная версия, имеющая в качестве базового шасси КамАЗ-6560. Такой вариант получил обозначение как «Коалиция-СВ-КШ». Причем новая разновидность предположительно может выстреливать боеприпас ещё дальше, чем 70 000 метров.



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  Новость о том, что украинскую армию в самое ближайшее время ждёт череда «тревог и трудностей» на передовой, связанных с дополнительными поставками самого нового и разнообразного вооружения, сообщил и генеральный директор отечественной госкорпорации «Ростех», где по словам Сергея Чемезова, «на ленточке» опытные экипажи уже ждут «Коалицию» в свое полковое хозяйство.

#коалиция-св #caesar #м109 #152-мм сау #2с35-1
Источник: sohu.com
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