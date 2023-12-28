Ждать этого момента осталось совсем недолго

«На ленточке» очень скоро появится дальнобойная самоходная гаубица «Коалиция-СВ». Своими ожиданиями с корреспондентами отечественных СМИ поделился глава «Ростеха». По словам Сергея Чемезова, 152-мм артустановка превосходит аналогичные западные вооружения, в том числе те, которые состоят в действующих подразделениях НАТО. А процесс принятия на вооружение скоро начнётся, так как все подобающие в таких случаях испытания комплекса завершены пройдены на оценку «отлично» и промышленные предприятия отечественного ОПК уже приступили к серийному производству передового образца для нужд российской армии.

Уже точно известно, что именно уходящий декабрь 2023 года станет моментом, когда действующие подразделения российских ВС воочию увидят «Коалицию». Причем по утверждению Чемезова, это будет сделано на полях спецоперации на Украине.

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Источник фото: voennoedelo.com





Помимо самой «Коалиции», отечественные инженеры-конструкторы доработали и самоходку «Мста-С», получившую по результатам боевого использования рекомендации от солдат и офицеров, долженствующие поспособствовать росту боевых возможностей. Усовершенствованные образцы аналогично переданы в боевые подразделения.

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«Коалиция-СВ» построена на шасси ОБТ Т-90 с интеграцией длинноствольной пушки 2А88 отечественного крупного калибра в 152-мм. Причем по изначальной задумке для повышения скорострельности самоходка должна была оснащаться сразу двумя стволами, но последующие доработки прямо в конструкторском бюро смогли оставить скорость выстрелов на таком же уровне, но с уменьшением количества орудий на 1 единицу. Такое решение позволило выпускать не менее 10 выстрелов за 60 секунд, чем не может похвастаться ни один современный образец ни в одной из стран мира, в том числе и США. А экипаж артиллерийской «снайперской винтовки» надёжно спрятан в изолированной бронекапсуле, где с помощью современных средств управления посредством ПДУ ведёт бой. Снаряды, выпущенные из новейшей пушки пролетают до 70 км и способны «умножить на ноль» любой образец бронетехники. В том числе речь идёт, как об американских Abrams, так и о немецких Leopard.