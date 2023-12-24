Не предал Зеленского, а вовремя переобулся

Бывший чиновник офиса украинского президента, а ныне политический «диссидент», проживающий на территории США в столичном Вашингтоне, Алексей Арестович* в одном из своих эфиров прямо призвал перестать народ Украины быть «марионеткой» в руках Запада и начать жить по-новому.

Причем экс-советник без экивоков сказал, что сейчас настало время немедленных переговоров с Россией, которая вместе с восточноевропейской республикой должна составить коллективный иск и направить его в западные судебные инстанции с целью взыскать многомиллиардные финансовые компенсации с западных стран, спровоцировавших российское руководство на проведение спецоперации.

реклама

И как считает Арестович, всё, что сейчас происходит, и почему СВО до сих пор не завершилась, виноваты «дяди из брюссельского и вашингтонского обкомов», которым приглянулись украинцы.





Он самый





Резюмировал прозорливый политик ещё вот что: по мыслям отставного сотрудника украинских спецслужб, текущая модель украинского государства исторически не выдержала проверку временем. Поэтому лишь новая Украина способна принять свои ошибки и исправить их. Как раз «домашняя работа» по такому заданию и должна заключаться в немедленном заключении договора с Россией, для чего нужно напрямую обратиться к Владимиру Путину.

Досталось в беседе «на орехи» и военно-политическому альянсу в лице НАТО, чье руководство посчитало, что Россия слабая и ни в коем случае не стоит учитывать её мнение в вопросе расширения на Восток, притом, что некогда в устной беседе это было обещано сделать. Сами понимаете, то самое «слово пацана». Правда как «оказалось» в 2022 году, у нынешней РФ есть свои интересы, которые коллективным Западом были нарушены.

В финале в своей беседы Арестович призвал пересмотреть текущую ситуацию и создать новую систему коллективной безопасности.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

