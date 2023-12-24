Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Телеграм-канал "Военное дело": штурмовики из ВДВ выдавили ВСУ из полевого аэродрома Бахмута
На Украине стараются не комментировать отступление

реклама

   ВСУ стали отступать и оставили полевую воздушную гавань западнее освобожденного ЧВК Вагнер прошлой весной Бахмута (Артемовска). Об успехах российской армии на артемовском направлении рассказали в «Военном деле».

   По словам источника из стана военных, на приступах к аэродрому много поверженных солдат противника, не успевших или не пожелавших оттянуться на запасные, расположенные в глубине украинской обороны позиции. Официальных заявлений от пресс-службы МО РФ об этом не поступало. Но возможно когда так называемый «туман сражений» рассеется, то соответствующие заявления будут сделаны публично.

реклама


Источник фото: google.com


   Но совсем «выходным» для пресс-офицеров воскресный день не стал: в отечественном МО было рассказано, что штурмовые группы ВДВ на северном отрезке вдоль Артемовска смогли отбить целую россыпь опорных пунктов ВСУ.

   По уточненным данным, взятые позиции представляли собой связанные с друг другом сетевые укрепления, состоящие из траншей и отдельных окопов, «обрамляющих» девять опорников. Хорошо подготовленная атака позволила потратить на приступ каждого из оборонительных узлов от получаса до 48 часов.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Вероятно следующим будет город Часов Яр.

#всу #бахмут #артемовск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Боевые машины «Терминатор» доказали свою эффективность на Авдеевском направлении
Военные корреспонденты сообщают о выходе украинских войск из Курдюмовки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
5
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
+
Подросток-хакер, стоящий за утечками GTA 6, приговорен к пожизненному заключению в больнице
8
Hyperloop One остановил работу после девяти лет развития
2
Netflix выпустил тизер научно-фантастического фильма с Адамом Сэндлером в главной роли
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
7
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
1
Зарубежные специалисты определили лучшие видеокарты 2023 года
4
Проекту Hyperloop пришел конец
8
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
6
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
+
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
22
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Redmi Note 13 Pro 5G протестирован в Geekbench
+
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
+

Популярные статьи

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
2
Выбираем лучшие видеокарты 2023 года – почему NVIDIA досталось только одно место, а победила AMD
137
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
42
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
60
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
396
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
64
На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км
3

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
14:59
Не умничай. Твоя шизофрения никому не интересна.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Подарочек
14:56
Ты, чё температуришь, знаешь Эффект Данинга Крюгера? Там про тебя написано всё четко. Почитай как-нибудь, тебе дэбилу интересно будет, про себя почитать.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
32Влад32
14:56
Кому это нравится - пусть платит.
Мошенники из-за популярности сериала "Слово пацана" стали обогащаться на поддельных сайтах
mover
14:56
Нашел там 2 трейлера, но они оригинальные.
Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире
Анатолий Павлюшин
14:53
Ты ж автор. Не знаешь? https://overclockers.ru/blog/cool-gadgets/show/126544/Vspominaju-6-videokart-NVIDIA-kotorye-proshli-mimo-menya-iz-za-neprilichno-vysokoj-stoimosti
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Подарочек
14:52
От твоей хрюкатни толку 0.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Подарочек
14:51
А где была твоя нищебродская исповедь, часть 1, дай ссыль ?
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Анатолий Павлюшин
14:49
У мамы своей спроси. Она скажет сколько точно.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Подарочек
14:49
Значит ему лучше в реальные простiтуты пойти, там больше платят.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Прямоточный Аудиофил
14:48
Дениска вошёл в режим празднования нового года и керогазит не хуже интела.
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем