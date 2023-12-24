На Украине стараются не комментировать отступление

ВСУ стали отступать и оставили полевую воздушную гавань западнее освобожденного ЧВК Вагнер прошлой весной Бахмута (Артемовска). Об успехах российской армии на артемовском направлении рассказали в «Военном деле».

По словам источника из стана военных, на приступах к аэродрому много поверженных солдат противника, не успевших или не пожелавших оттянуться на запасные, расположенные в глубине украинской обороны позиции. Официальных заявлений от пресс-службы МО РФ об этом не поступало. Но возможно когда так называемый «туман сражений» рассеется, то соответствующие заявления будут сделаны публично.

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Источник фото: google.com





Но совсем «выходным» для пресс-офицеров воскресный день не стал: в отечественном МО было рассказано, что штурмовые группы ВДВ на северном отрезке вдоль Артемовска смогли отбить целую россыпь опорных пунктов ВСУ.

По уточненным данным, взятые позиции представляли собой связанные с друг другом сетевые укрепления, состоящие из траншей и отдельных окопов, «обрамляющих» девять опорников. Хорошо подготовленная атака позволила потратить на приступ каждого из оборонительных узлов от получаса до 48 часов.

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Вероятно следующим будет город Часов Яр.