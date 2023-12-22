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На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км

Новая реактивная система на ЛБС будет охотиться на HIMARS и прибавит значительной головной боли украинскому Генштабу
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   Российская армия на своём вооружении имеет несколько артиллерийских разновидностей РСЗО, отличающихся оперативным назначением и соответственно калибрами: от 122-мм «Града» и до 300-мм «Урагана». И все эти образцы активно действуют в зоне СВО, помогая штурмовать новые позиции или значительно снижая наступательный потенциал ударных групп, как это было недавно с колонной немецких танков «Leopard», остановленных залпом батареи «Градов». Причем одна из ракет попала прямо в грозную тяжелую бронемашину, выведя её сразу из строя, тем самым сорвав атаку бронегруппы. Так же наравне с другими средствами огневого контроля, именно атаки залпового огня не дают поднять голову украинскому десанту в херсонских Крынках, загнав силы десанта ВСУ под обломки или в местные подвалы.

   И стало известно, что у российских артиллеристов «за ленточкой» появился новый повод для радости – завод «Сплав» дал старт компании по дооснащению действующих подразделений дальнобойным РСЗО «Ураган-1М».

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Источник фото: sdelanounas.ru

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   А теперь разберем чем усовершенствованный «Ураган» отличается от классических, ещё советских образцов. Модернизированный вариант может «в бикалиберность». Диковинное слово обозначает, что пусковая установка способна использовать как 220-мм снаряды, так и его усиленную версию – 300-мм ракеты. Что самое интересное, для перехода с одного калибра на другой не нужно совершать какого-то рода технических действий и устанавливать другие направляющие или целый контейнер с другим боеприпасом. ПУ «Урагана» спроектирована таким образом, что два разных калибра можно использовать одновременно. Подобное решение ускоряет процесс перезарядки, если он необходим, что позволяет совершаться такому действу в 10 раз быстрее, если был бы старый вариант. Поэтому установка нового пакета с реактивными снарядами – это прекрасный пример технического творчества инженеров «Сплава».


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Источник фото: defendingrussia.ru


   Но изменения коснулись не только решения с пакетами снарядов. Наводка и управление выстрелами автоматизированы, что даёт то самое «в режиме реального времени», когда парящий в воздухе разведывательный беспилотный аппарат высматривает наземные цели и сразу передает координаты боевой машине 9А53, автоматически открывающей огонь. Что интересно, от обнаружения цели и до перехода автомобиля из транспортного этапа в боевой проходит в режиме экспресса и равняется крайне быстрым 20 секундам, а обратное свертывание составляет 40 секунд. Что весьма кстати, если обнаруженная цель не какой-нибудь беззащитный объект, а способный дать сдачи артиллерийский западный модуль. Поэтому в контрбатарейной борьбе у «Урагана-1М» явное преимущество. К тому же дальнобойность в 120 километров практически оставляет безответными действия противника на атаку российского РСЗО. Так же снята некая завеса с вероятных боеприпасов для комплекса. Пусковая установка на шасси БАЗ-69092 способна охотиться на американский HIMARS корректируемыми снарядами 9М55К1 и 9М544 с самонаводящимися частями «Мотив-3М».


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Удар "Мотивом" по позициям ВСУ


   Сам боеприпас очень интересен как с инженерной точки зрения, так и с позиции боевой работы, а разработкой механизма, способного с высокой долей эффективности выбивать прекрасно защищенные танки западного образца заведовало НПО «Базальт». Сам управляемый снаряд на всём протяжении своего развития имел на выходе различные варианты, но с единым принципом действия. Так в штатный образец, использующийся для авиационных бомб, входят один управляющий элемент и до 15 боевых. В момент сброса над целью активировался командный модуль, управляемый основным и вспомогательным парашютами. Те в свою очередь корректировали движение с помощью классических пиропатронов и штоковых механизмов. Дальше запускался миниатюрный радиовысотомер, рассчитывающий расстояние до земли. После того как необходимые данные получены, посредством радиосоединения координирующие команды распространяются на боевые модули.  

   Боевые модули по размеру совпадают с командным и сделано это для унификации и компактности размещения в основном боеприпасе. И так же осуществляет полёт до цели с помощью парашютов. Но вместо высотомера интегрирован кумулятивный боеприпас с 4,5 кг взрывчатки, запускающий механизм кумулятивной струи, состоящей из высокотемпературных газов и расплавленной меди. Последняя нанесена на внутренние слои так называемой воронки, формирующей струю и добавляющей ей боевой урон. Ударное воздействие компонента позволяет пробивать 70-мм гомогенной стали при встрече с препятствием на углах в 30°.

   Так же известно, что боевой элемент способен самостоятельно обнаруживать бронированные цели посредством инфракрасных лучей, реагирующих на исходящий от работающих броневиков тепловой контраст. Угол зрения такой оптики около 45 угловых минут, что кажется слишком малым, но технически верное решение со способом наблюдения позволяет нивелировать этот недостаток.


Реактивный снаряд 9М544. Источник фото: missilery.info


   Дальше идея развивалась в лице 9М544, который тоже имеет несколько вариантов. Но в версии оснащённой Мотив-3М вместо отдельного командного модуля каждый из боеприпасов стал сам таким по умолчанию. Подобное решение позволило в одном боевом корпусе разместить до 5 суббоеприпасов, самостоятельно уже осуществляющих поиск цели.

   Как только ракета достигла района местоположения цели, корпус раскрывается и выбрасывает 5 независимых боевых элементов. Само разбрасывание происходит в районе 300-700 метров для подхвата встречным потоком воздуха парашютов, уменьшающих скорость падения модулей. Как только все боеприпасы достигли высоты около 180 метров командный блок дезактивируется, а боевые модули берут управление на себя. Что интересно, элементы осуществляют свой полёт под углом наклона в 30 градусов с вращением вокруг своей оси до 8 оборотов за минуту. Подобная задумка позволяет «осматривать» район в пределах по 100-метровому радиусу.

   Если характерная цель обнаружена по тепловой сигнатуре, даётся команда на подрыв боевой части. После сформированная кумулятивная струя поражает танк, БМП или БТР. Если цель во время спуска не идентифицирована, то снаряд не взрывается, а тихо приземляется на поверхность земли, продолжая свою работу в качестве «самонаводящейся» мины. Как только в пределах видимости появляется искомая боевая техника, осуществляется подрыв. Если цель не появляется, а батарея, питающая инфракрасную систему наблюдения разряжается, то «мина» деактивируется.


Выставочный макет боевого модуля. Источник фото: topwar.ru


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   Второй вариант для 9М544 представляет собой 830-килограммовый снаряд с 552 поражающими элементами, каждый весом около 250 грамм. Пробивная способность последних позволяет кумулятивным осколкам преодолеть 140-мм броню. Причем ракета обладает высокой точностью с максимально возможным радиусом отклонения в 10 метров на расстоянии в 120 км.

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рсзо мотив-3м 9м544 9к512 ураган-1м
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