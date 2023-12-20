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Madarator
МО РФ: Колонна танков ВСУ Leopard пыталась совершить прорыв, но была остановлена залпом "Градов"
Ещё не все Леопарды уничтожены, но за этим дело не станет

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   Хотя крупнейшее украинское контрнаступление закончилось практически месяц тому назад, а на дворе зима, спутавшая все планы, Генштаб ВСУ не оставляет попыток продемонстрировать своему политическому руководству и западным партнерам и союзникам в целом, что якобы ещё есть «порох в пороховницах», и наступательный порыв украинцев не выдохся окончательно. Свежие кадры с передовой говорят об обратном.

Так, украинский генералитет решил предпринять новую попытку пойти в наступление целой колонной иностранной бронетехники, надеясь на тактический успех, но выдвинутый вперёд отряд напоролся на заградительный огонь российской батареи РСЗО.

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   Шквальный удар артиллерийской батареи «Градов» преградил пространство для наступательных маневров и заставил немецкие танки Leopard украинской роты вскорости отступить на стартовые позиции и ретироваться в тыл. Об этом рассказал российский офицер, командовавший отражением атаки тяжелой бронетехники на одном из направлений вблизи ЛБС.

   В момент выдвижения колонны противника в направлении передовой группы было выпущено 10 реактивных ракет. Причем одна из ракет совершила прилёт непосредственно в корпус головной машины, тем самым выведя её из рабочего состояния практически сразу. Оперативно сориентировавшись в сложной ситуации, украинские офицеры-танкисты поняли, что к позиции ведения огня доберутся не только лишь все и приняли осознанное решение отступить.

Тем более перспективы со свежими поставками современных танков не ясны от слова совсем из-за недостигнутых целей во время летне-осенней битвы в Запорожской степи.


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#leopard #рсзо град
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