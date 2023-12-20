Ещё не все Леопарды уничтожены, но за этим дело не станет

Хотя крупнейшее украинское контрнаступление закончилось практически месяц тому назад, а на дворе зима, спутавшая все планы, Генштаб ВСУ не оставляет попыток продемонстрировать своему политическому руководству и западным партнерам и союзникам в целом, что якобы ещё есть «порох в пороховницах», и наступательный порыв украинцев не выдохся окончательно. Свежие кадры с передовой говорят об обратном.

Так, украинский генералитет решил предпринять новую попытку пойти в наступление целой колонной иностранной бронетехники, надеясь на тактический успех, но выдвинутый вперёд отряд напоролся на заградительный огонь российской батареи РСЗО.

реклама









Шквальный удар артиллерийской батареи «Градов» преградил пространство для наступательных маневров и заставил немецкие танки Leopard украинской роты вскорости отступить на стартовые позиции и ретироваться в тыл. Об этом рассказал российский офицер, командовавший отражением атаки тяжелой бронетехники на одном из направлений вблизи ЛБС.

В момент выдвижения колонны противника в направлении передовой группы было выпущено 10 реактивных ракет. Причем одна из ракет совершила прилёт непосредственно в корпус головной машины, тем самым выведя её из рабочего состояния практически сразу. Оперативно сориентировавшись в сложной ситуации, украинские офицеры-танкисты поняли, что к позиции ведения огня доберутся не только лишь все и приняли осознанное решение отступить.

Тем более перспективы со свежими поставками современных танков не ясны от слова совсем из-за недостигнутых целей во время летне-осенней битвы в Запорожской степи.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



