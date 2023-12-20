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Madarator
Пользователи украинского оператора "Киевстар" пожаловались на очередной отказ мобильной связи
Опять русские хакеры виноваты?

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   Пользователи мобильной связи, заключившие контракты с телекоммуникационной фирмой «Киевстар», опять всего лишь за несколько дней повторно оказались без мобильной связи. Новость о том, что со связью и беспроводным интернетом всё плохо, подтвердили в официальном сообществе украинского оператора. Причем нарушения в работе междугородние. Связи нет, как отмечается в сообщении, как в Одессе, так и во Львове и иных населенных пунктах.

   Несмотря на вал комментариев от недовольных абонентов, руководство крупнейшего оператора сохраняет тягостное молчание.

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   Вместе с тем последний крупный сбой случился не более как 8 дней назад, 12 декабря. По словам генерального директора Алексея Комарова, во всём «виноватой» оказалась Россия. Из-за падения сети как минимум в 75 городах и посёлках Киевской области перестали работать так называемые оповещатели о воздушной тревоге.

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   В будущем году «Киевстар» должен отметить свое тридцатилетие с момента основания, когда был осуществлен первый звонок с помощью оборудования оператора. Помимо мобильной связи, компания занимается услугами передачи данных. А в качестве нового директора компании чуть больше месяца назад был назначен бывший главный разведчик США в лице ЦРУ Майк Помпео.

#киевстар #неполадки с киевстаром
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