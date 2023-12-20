Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Попадание "Ланцета" заставило сдетонировать Т-64БВ и отбросило 6-тонную башню на много метров
После такого разрушения танк сгодится разве что для металлолома

реклама

   По мнению ряда западных обозревателей, российские ударные дроны поставили крест на наступательных амбициях украинского Генштаба, заставив военнослужащих ВСУ поглубже закапываться в землю или занимать позиции в подвальных помещениях, если оборона происходит в городских условиях. А вот кому точно некуда деваться, так это украинским танкистам, вынужденным «отбиваться» от барражирующих боеприпасов россиян удачей и плохой погодой.

Но если этих двух параметров «не видно», то тяжелая бронемашина, тем более устаревшего образца, просто не выдюжит против современного вооружения, перевернувшего все представления былых стратегов и тактиков о конфликте высокой интенсивности настоящего времени. В этом можно убедиться увидев фрагмент боя «Ланцета» против украинского танка Т-64БВ, случившегося совсем недавно.

реклама


Командирская версия


   Боевая машина ВСУ не смогла увернуться от лихо пикирующего боеприпаса и взорвалась. Ударное воздействие было столь сильно, что литая орудийная башня весом в 6 тонн, отлетела на много метров от корпуса. Соответствующее видео появилось в одной из соцсетей, где видны остовы некогда грозной боевой машины и исходящие от корпуса клубы черного дыма. Спустя мгновение послышался взрыв, что говорит о детонации полного боекомплекта, состоящего из 36 снарядов.

   Остатки танка после представляли неприятное зрелище: ленты гусениц, словно сделанные из картона, разорвало, опорные катки отбросил. Танк от мощного воздействия лишился даже силовой установки. По уточненным данным цель была засечена военнослужащими 155-й бригады российских морпехов.


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#ланцет #т-64бв #ланцет против танка
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ
Экс-разведчик Риттер: удары «Ланцетов» полностью парализовали украинскую армию
В Министерстве Обороны показали поражение двух САУ и танка ВСУ при помощи боеприпаса Ланцет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
20
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
11
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
3
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
2
6 бесплатных игр в Steam
+
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
7
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
3
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Google получила 4,6 миллиарда рублей штрафа за повторный отказ удалить запрещённую в России информацию
2
В РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием «Одуванчик»
7
Tesla решила проблемы обработки нержавеющей стали для Cybertruck с помощью уникальных технологий
1
ЕС продлили экстренный предел цен на природный газ
+
В следующем году ВКС России получат два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
2
Galaxy A52 5G получит обновление One UI 6 на Android 14.
+
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
+
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
1

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
9
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
124
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
14
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
3
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
9
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
22
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Китай наносит ответный удар США за вооружение Тайваня
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
09:49
зеле уже всё,ему красную карточку показали.
NBC News: Наглость и шантаж Зеленского стал его главной ошибкой в общении с Западом
Чaтo-Б0t
09:47
Просто дряхлеющему хихимону страшно за свои активы, вот и мажет каклам по сусалам, а те и рады глотать да скакать цапом от счастья, когда слышат очередные обещалки из-за лужи.
Кирби: преждевременно говорить об использовании активов России для Украины
Сергей Медведев
09:44
И таки да-"Лох не мамонты, не вымрет никогда"
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
ManLee
09:43
А ещё сделать его без гусениц и круглым, как колобок !!! Во аппарат будет !!!
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
Сергей Медведев
09:40
Остапы, покажите фокус для начала. А то, методичка езды по ушам полный швах. Даже про НьюВасюки промолчали шлемазлы. А ведь могли всё это красиво завернуть, как торжественный обед у императора. А то п...
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
unhurtable
09:40
Еще раз - речь не о покупке с нуля а о апгрейде существующего конфига - нафига мне менять мать, вполне неплохую(Fatal1ty X370 Gaming K4 с нормальным звуком и усилком на на уши, с добавленным AX200 - н...
Новый процессор AMD Ryzen 7 5700 для платформы Socket AM4 обрёл предварительный ценник
Redneck_prm
09:38
У совковой микрокомпьютерной индустрии было три беды: 1. Отсутствие возможности делать кастомные чипы, что вынуждало проектировать схемы на основе той скудной элементной базы, что была доступна. Как и...
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
Ник Хобо
09:38
"поверхность оказалась не обработанной и похожей на наждачную бумагу. При долгих игровых сессиях с активным геймплеем кисти стираются до крови" Такое ощущение, что вы когда говорите - бредите. Пару ле...
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
glavhyilo
09:36
там 300 миллиардов и были как наживка на крупную рыбу подкинуты европе,чтоб евро и доллар похоронить,если их вдруг заберут.Там специально так сделано.
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Валера Вайцулевич
09:35
Стать?ну становись
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем