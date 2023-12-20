После такого разрушения танк сгодится разве что для металлолома

По мнению ряда западных обозревателей, российские ударные дроны поставили крест на наступательных амбициях украинского Генштаба, заставив военнослужащих ВСУ поглубже закапываться в землю или занимать позиции в подвальных помещениях, если оборона происходит в городских условиях. А вот кому точно некуда деваться, так это украинским танкистам, вынужденным «отбиваться» от барражирующих боеприпасов россиян удачей и плохой погодой.

Но если этих двух параметров «не видно», то тяжелая бронемашина, тем более устаревшего образца, просто не выдюжит против современного вооружения, перевернувшего все представления былых стратегов и тактиков о конфликте высокой интенсивности настоящего времени. В этом можно убедиться увидев фрагмент боя «Ланцета» против украинского танка Т-64БВ, случившегося совсем недавно.

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Командирская версия





Боевая машина ВСУ не смогла увернуться от лихо пикирующего боеприпаса и взорвалась. Ударное воздействие было столь сильно, что литая орудийная башня весом в 6 тонн, отлетела на много метров от корпуса. Соответствующее видео появилось в одной из соцсетей, где видны остовы некогда грозной боевой машины и исходящие от корпуса клубы черного дыма. Спустя мгновение послышался взрыв, что говорит о детонации полного боекомплекта, состоящего из 36 снарядов.

Остатки танка после представляли неприятное зрелище: ленты гусениц, словно сделанные из картона, разорвало, опорные катки отбросил. Танк от мощного воздействия лишился даже силовой установки. По уточненным данным цель была засечена военнослужащими 155-й бригады российских морпехов.





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