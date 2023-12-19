Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
WP: Солдаты ВСУ завидуют россиянам из-за более компетентного руководства и лучшего снабжения армии
А ещё в ВС РФ полное взаимопонимание с политическим руководством России

реклама

   Хотя во всем северном полушарии наступила календарная зима, на Украине, в частности в Киеве, кипит бурная политическая жизнь, в которую по какому-то непонятному недоразумению вовлечено высшее руководство Украины, что совсем не добавляет политических очков украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его ведомству СБУ, отвечающему за внутреннюю безопасность. Пока украинские солдаты на передовой подвержены недостаточному снабжению и вынуждены помимо артиллерийских снарядов экономить и на других ресурсах, кто-то намеревался подслушивать пользующегося высоким авторитетом в украинском обществе генерала ВСУ Валерия Залужного. И пока на этом фоне в обществе накипает негодование, как и в офицерской среде, солдаты ВСУ стали публично выражать возросшее недовольство, сообщает Washington Post. 


реклама

Источник фото: МО ВСУ


   Помимо внутренних склок, возникающих между военными и политиками, украинским солдатам не нравится, что сегодняшняя российская армия куда лучше подготовлена своих визави из ВСУ.

   И словно этого мало, солдатский корпус не устраивает компетентность старших офицеров, решивших даже из-за неудач под Работино, продолжать пытаться наступать зимой на российские позиции, что всё равно не приносит победы. А те самые командиры вместо устранения недочётов и налаживания солдатского быта, занимаются всем чем угодного, кроме заботы о личном составе.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   А ещё «беды» на внешнем треке, где ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, не торопятся помогать украинскому Генштабу ни военными поставками, ни финансово, словно пытаясь «бросить» Украину и оставить её наедине с Путиным без западной помощи.

#всу #вс рф
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Губернатор Запорожья Балицкий: линия обороны ВСУ рухнет
В рядах ВСУ на ЛБС замечено увеличение количества бойцов грузинского и польского происхождения
Подразделения ВС РФ освободили южную часть Новомихайловки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Месторождение-гигант запустят в России в 2024 году
1
Новый судоходный маршрут соединит Китай и Россию через Казахстан
9
Покупатель автомобилей обманом заставил чат-бота Chevy AI "продать" Tahoe за 1 доллар
+
Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
1
Искусственный интеллект в баре Kirin создает новые напитки
2
Более 60 клиентов маркетплейса «Мегамаркет» получили вместо iPhone мыло и отвертки
19
Ракета Джеффа Безоса New Shepard не смогла взлететь из-за системной проблемы
7
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
+
Россия предлагает ограничить деятельность Starlink на глобальном уровне – как тебе такое Илон Маск
3
Компания Qualcomm представила свой новый процессор Snapdragon X Elite
1
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
4
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
1
Истребитель шестого поколения Tempest будет производиться тремя странами
1
Google бесплатно превращает Mac и ПК в Chromebook
3
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
+
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
Спикер ВВС ВСУ признал бесполезность F-16 в борьбе с баллистическими ракетами
2
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
1
Reuters: испытание Северной Кореей ракеты "Хвасон-18" стало ответом на враждебность со стороны США
+

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
7
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
69
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
16
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
3
Что представляет собой ДНК и как она функционирует
2
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
14
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
65
Между Китаем и США разгорается война за редкоземельные металлы Вьетнама
1
The Day Before - история обмана
1
Тестирование процессора core i5-12400 vs 1660 ddr5 в играх и в игровых бенчмарках
12

Сейчас обсуждают

corsi
23:59
Статья по делу и тематике сайта. Как из говна и палок собрать ПК, который что-может + разгон. Конечно, немного удивлен, что Зион на 775 стоит 1к рублей, но ... спрос рождает предложение.
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
SmaSheR
23:55
Плюсую, этот тренд с сенсорным управлением в авто всегда вызывал недоумение. А вот смартфон на 100 км/ч трогать не надо :D
Volkswagen отказывается от сенсорных экранов и возвращает настоящие кнопки
Mostack
23:48
еще раз внимательно все измерил. В комнате жара, +24. AIDA стресс тест 20 минут в закрытом корпусе. - CPU 43C тепловизор: - северный мост 43С - радиаторы питалова от 63С. Самый плохо обдуваемый 71С П...
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
E. S.
23:39
Видели мы эти виши картинки. Там и разные страны и года свалены вместе. Да еще и дорисованы. По ходу, вы теперь прочно удерживаете флаг Самой Лживой Нации В Мире!
Шойгу назвал ВС РФ самой подготовленной и боеспособной армией в мире
Зю
23:38
"Intel 4" — это 7нм
В сети появилась фотография процессора Intel Meteor Lake с двумя CPU-плитками
Владимир Верминский
23:38
Интересно какой дол....еб купит это
Доступ к игре The Day Before продается в интернете за 23 тыс. рублей
Dobpelkopf
23:37
Какой нафиг 4070? Кликбэйт дешёвый.
PlayStation 5 Pro будет в 3 раза быстрее PlayStation 5 и мощнее видеокарты GeForce RTX 4070
Борис Орлов
23:36
На материнскую плату с сокетом 775 поставил 4-ядерный процессор, 8 гигов оперативки, SSD на 250 ГБ, и облегчённую Windows 11 пиратской российской сборки с активаторами Винды и Ворда. Загрузил PDF и 7-...
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Зю
23:36
А кто будет мыть всю эту "невидимость"? Она за день обрастёт видимым слоем парящей в воздухе грязи
Дизайнер представил зеркальную заправочную станцию
E. S.
23:35
Да вся Россия возмущалась, что понаехавшие борзеть нпчинают. Но такого как в последний год еще не было. Вот и облав не было. Но ты не пытайся делать вид, что это имеет хоть что-то общего с вашей хохл...
Шойгу назвал ВС РФ самой подготовленной и боеспособной армией в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем