А ещё в ВС РФ полное взаимопонимание с политическим руководством России

Хотя во всем северном полушарии наступила календарная зима, на Украине, в частности в Киеве, кипит бурная политическая жизнь, в которую по какому-то непонятному недоразумению вовлечено высшее руководство Украины, что совсем не добавляет политических очков украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его ведомству СБУ, отвечающему за внутреннюю безопасность. Пока украинские солдаты на передовой подвержены недостаточному снабжению и вынуждены помимо артиллерийских снарядов экономить и на других ресурсах, кто-то намеревался подслушивать пользующегося высоким авторитетом в украинском обществе генерала ВСУ Валерия Залужного. И пока на этом фоне в обществе накипает негодование, как и в офицерской среде, солдаты ВСУ стали публично выражать возросшее недовольство, сообщает Washington Post.





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Источник фото: МО ВСУ





Помимо внутренних склок, возникающих между военными и политиками, украинским солдатам не нравится, что сегодняшняя российская армия куда лучше подготовлена своих визави из ВСУ.

И словно этого мало, солдатский корпус не устраивает компетентность старших офицеров, решивших даже из-за неудач под Работино, продолжать пытаться наступать зимой на российские позиции, что всё равно не приносит победы. А те самые командиры вместо устранения недочётов и налаживания солдатского быта, занимаются всем чем угодного, кроме заботы о личном составе.

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А ещё «беды» на внешнем треке, где ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, не торопятся помогать украинскому Генштабу ни военными поставками, ни финансово, словно пытаясь «бросить» Украину и оставить её наедине с Путиным без западной помощи.