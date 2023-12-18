Кто виноват в этом? Додумывать даже не стоит

В здании, где очень часто бывает главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, было обнаружено подслушивающее устройство. Что интересно, таких разведывательных модулей было несколько, пишет «РБК-Украина». Причем кто устанавливал жучки, собрал прослушивающий девайс сам по типу конструктора из элементов неустановленного образца, тем самым затруднив работу следствию, которому теперь наверняка не удастся выяснить, кто это сделал.

В настоящий момент СБУ дала старт уголовному делу по факту находки подслушивающего оборудования. Известно так же, что жучок был в дезактивированном состоянии и не включал в себя набор микросхем, способных осуществлять накопление аудиальных данных и их передачу посредством радиосигнала на удалённый приемник. Сейчас криминалисты отправили неидентифицированный набор микросхем на экспертизу.

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Злоумышленникам не удалось разместить девайс в самом кабинете генерала, но спрятали там, где он мог часто появляться.













Достоверно неизвестно, кто это мог разместить, но наверняка обвинят РФ, хотя в Кремле прекрасно осведомлены о планах Киева и не полагаются целиком и полностью на такие примитивные методы получения информации, стараясь получить весь комплекс данных посредством агентурной работы, технической разведки и иных методов оперативной деятельности.

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А вот кому очень выгодно, так это другому «Владимиру», которому очень мешает слишком высокий рейтинг Залужного, причем настолько высокий, что при всём желании снять своевольного генерала ни в коем случае нельзя, дабы не дать тому дополнительную дозу политических очков и старт собственного проекта. Ведь ныне генерал имеет высоких покровителей за океаном и в Европе, и кроме того ещё не успел запачкаться в коррупционных авантюрах и прочих темных делах, а все его ошибки в наступлении легко «списываются» якобы невыполненными желаниями по поставкам передовых западных вооружений, чего нельзя сказать о нынешнем руководителе Банковой, имевшем 5 лет для изменения жизни украинского народа к лучшему, но вечно «спотыкающегося» об козни политических противников.