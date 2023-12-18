Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
В кабинете главкома ВСУ нашли особое прослушивающее устройство, а в СБУ завели уголовное дело
Кто виноват в этом? Додумывать даже не стоит

реклама

   В здании, где очень часто бывает главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный, было обнаружено подслушивающее устройство. Что интересно, таких разведывательных модулей было несколько, пишет «РБК-Украина». Причем кто устанавливал жучки, собрал прослушивающий девайс сам по типу конструктора из элементов неустановленного образца, тем самым затруднив работу следствию, которому теперь наверняка не удастся выяснить, кто это сделал.

   В настоящий момент СБУ дала старт уголовному делу по факту находки подслушивающего оборудования. Известно так же, что жучок был в дезактивированном состоянии и не включал в себя набор микросхем, способных осуществлять накопление аудиальных данных и их передачу посредством радиосигнала на удалённый приемник. Сейчас криминалисты отправили неидентифицированный набор микросхем на экспертизу.

реклама

   Злоумышленникам не удалось разместить девайс в самом кабинете генерала, но спрятали там, где он мог часто появляться.




   Достоверно неизвестно, кто это мог разместить, но наверняка обвинят РФ, хотя в Кремле прекрасно осведомлены о планах Киева и не полагаются целиком и полностью на такие примитивные методы получения информации, стараясь получить весь комплекс данных посредством агентурной работы, технической разведки и иных методов оперативной деятельности.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   А вот кому очень выгодно, так это другому «Владимиру», которому очень мешает слишком высокий рейтинг Залужного, причем настолько высокий, что при всём желании снять своевольного генерала ни в коем случае нельзя, дабы не дать тому дополнительную дозу политических очков и старт собственного проекта. Ведь ныне генерал имеет высоких покровителей за океаном и в Европе, и кроме того ещё не успел запачкаться в коррупционных авантюрах и прочих темных делах, а все его ошибки в наступлении легко «списываются» якобы невыполненными желаниями по поставкам передовых западных вооружений, чего нельзя сказать о нынешнем руководителе Банковой, имевшем 5 лет для изменения жизни украинского народа к лучшему, но вечно «спотыкающегося» об козни политических противников.

#валерий залужный
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Нардеп Беззуглая: Залужный должен покинуть кресло главкома ВСУ из-за отсутствия плана на 2024 год
Кличко: Залужный не соврал, когда сказал о больших трудностях ВСУ на фронте и наступлении "пата"
УП: Залужный решил попросить у США 17 млн снарядов и этой просьбой очень удивил Ллойда Остина
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
12
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
2
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
14
Новый судоходный маршрут соединит Китай и Россию через Казахстан
+
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
12
Азиатские покупатели удобрений ищут альтернативы из-за ограничений Китая
2
Volkswagen рассматривает перенос заводов за пределы Европы
3
Покупатель автомобилей обманом заставил чат-бота Chevy AI "продать" Tahoe за 1 доллар
+
Ракета Джеффа Безоса New Shepard не смогла взлететь из-за системной проблемы
1
Netflix пробует создать свою версию Star Wars
1
Российские ученые изобрели метод создания топлива из пластиковых отходов
2
Швеция намерена вернуть свою атомную энергетику, построив АЭС малой мощности
5
Представлены умные часы с мобильной связью и Bluetooth, а также возможностью навигации
1
Lego выпускает модель Polaroid Onestep SX-70
+
В Google Play Store строка поиска для некоторых пользователей не будет показываться
+
Россия национализировала крупный, стратегически важный Соликамский магниевый завод
1
Google бесплатно превращает Mac и ПК в Chromebook
3
Российская армия вновь нанесла удары БПЛА Герань по военному аэродрому в Староконстантинове
1
Истребитель шестого поколения Tempest будет производиться тремя странами
1
Швеция и Дания отправят на Украину современные БМП CV90 на сумму свыше $263 млн
5

Популярные статьи

Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
6
Стартап FLF разогнал термоядерный снаряд до 20 Махов и планирует довести эту величину до 180 Махов
3
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
46
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
17
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
24
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
17
Собираем игровой компьютер с лучшим соотношением цены и производительности в декабре 2023 года
60
Вспоминаю 6 видеокарт NVIDIA, которые прошли мимо меня из-за неприлично высокой стоимости
9
Какие игры мы ждем в 2024 году
9
Что представляет собой ДНК и как она функционирует
1

Сейчас обсуждают

DIP48
00:36
Вот только почему то на пикабу хохлам полное раздолье, несмотря на все правила. Банят там в основном россиян
"Илья Муромец"- человек и самолет Первой Мировой
DIP48
00:29
Самолеты у французов были тоже очень плохие и поэтому немцы их тоже использовали у себя, как этот Девуатин D.520 (фр. Dewoitine D.520). Как и Liore et Olivier LeO 451. Немцы просто мазохисты были, люб...
"Илья Муромец"- человек и самолет Первой Мировой
Vladimir Lukianov
00:28
Написано правильно,но непонятно.
Что представляет собой ДНК и как она функционирует
Magnum79
00:22
Наиболее точно про людей высказался агент Смит из первой части в диалоге с Морфием. Гораздо короче и намного точнее этой статьи. И таки да - вариантов нет...
От педали до массового вымирания - сказ о том, как эффект бабочки работает на перспективу
troglodit
00:21
там опросы были недавно. у них уже три четверти спокойно готовы расстаться с украинским гражданством. ещё пару месяцев, тысяч сто мобилизованных и погибших, и Украина не будет нужна уже всем украинцам...
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
troglodit
00:19
если он что-то получал, то явно не с целью угробить Украину. а вот Зеленский с этой целью справляется.
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
troglodit
00:18
пока ты вату и конспирологию вокруг ищешь от твоей Украины ничего не останется.
Президент Украины заявил о просьбе Генштаба ВСУ призвать полмиллиона человек
Александр Александров
00:17
У меня были 4070, 4070 ti, 4080, 4090 и 7900 xt, в итоге осталась именно 7900 xt , брал я её за 77 тыс и прежде чем писать кто у кого там что откуривает, в/к надо лично тестировать и в руках держать х...
GeForce RTX 4070 Ti SUPER выйдет 24 января и получит 16 ГБ памяти GDDR6X — 7900 XT больше не нужна
Игорь Антонов
00:15
фильмы делю на 3 категории.. когда скачал посмотрел и совесть мучает что не заплатил, вторая когда посмотрел и пофиг.., и третья когда скачал бесплатно, посмотрел и хочу денег за то что посмотрел за м...
"Дурная кровь": очень неплохой фильм про очень плохую девочку...
troglodit
00:11
конечно не предадут, пусть спросит у афганского правительства, или южновьетнамского. те кому хватило места на шасси улетающих самолётов подтвердят.
Зеленский выразил уверенность в том, что США «не предадут» Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем