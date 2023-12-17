Мечта каждого жителя города в зимний период в России

Когда наступает зимний период на огромной территории России, практически для каждого жителя платежки за квартиру становятся «обременительными». Всё по причине резко возросшей графы «плата за отопление». И как было бы здорово, если б этот пункт вовсе исчез из платёжной квитанции или стал неимоверно мал. С последним пообещали помочь местные ученые из Саратова, которые как утверждается, придумали способ, как понизить траты за отопление. В этом должен помочь способ с интеграцией в отопительную систему помещения специального оборудования, вентилирующего воздух. Об удачной задумке поделились публикацией в Саратовском государственном техническом университете имени Ю.А. Гагарина.





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Источник фото: Fbm.ru





Суть метода довольно проста и в то же время оригинальна: насыщенный высокой температурой воздух, который в «обычном» случае должен идти за пределы закрытого помещения, должен делиться своим теплом с потоком свежего воздуха с улицы, на нагревание которого и тратится тепло в большинстве квартир и офисных помещений прямо сейчас. Именно такое устройство и было создано местными энтузиастами из университета, позволяющее обмениваться тепловой энергией и влажностью между двумя воздушными потоками. Как только девайс вступил в работу, нагрев комнат практически сводится к минимальному внешнему отоплению, рассказал профессор Юрий Печенегов, создавший разработку.

С высокой долей позитива в СГТУ пришли к выводу, что подобные методы позволят отказаться от платежей за нагрев помещений. А для повышения «стойкости» системы, все стены в здании, где такое новшество работает, должны быть покрыты теплоизоляционными материалами с обилием светильных приборов и излучателей тепла.

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По мнению ученого, схема идеально подходит как для жилых домов и коммерческой недвижимости, так и для промышленных предприятий. А её массовое внедрение позволит практически полностью отказаться от сетей центрального отопления.